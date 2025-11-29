Filipe Luís conta que leu best-seller de Abel: “Ajuda a entender como pensa o futebol”

No xadrez de Palmeiras x Flamengo deste sábado (29), no Monumental de Lima, no Peru, Filipe Luís veio municiado com preciosas informações sobre o seu oponente. Tudo porque Filipinho fez a lição de casa e leu o best-seller “Cabeça Fria, Coração Quente”, o aclamado livro do técnico do Verdão, Abel Ferreira. No fim, na decisão contra o português, o técnico rubro-negro levou a melhor: 1 a 0, score que garantiu o tetracampeonato para o Mais Querido. Após o prélio, o comandante rubro-negro resumiu a importância deste “estudo”.

“Li o livro do Abel. A obra ajuda a entender como ele pensa o futebol. Mas são os jogadores que executam os planos traçados pelos treinadores. A linha entre a vitória e a derrota é muito tênue. Tivemos chance em 2021, mas o crucial veio para eles. Hoje, também tiveram a possibilidade de empatar. Mas veio para nós”, explicou.