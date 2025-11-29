Filipe Luís conta que leu best-seller de Abel: “Ajuda a entender como pensa o futebol”Treinador do Flamengo, comandante do tetra da Libertadores, sabia os passos do seu oponente na final de Lima
No xadrez de Palmeiras x Flamengo deste sábado (29), no Monumental de Lima, no Peru, Filipe Luís veio municiado com preciosas informações sobre o seu oponente. Tudo porque Filipinho fez a lição de casa e leu o best-seller “Cabeça Fria, Coração Quente”, o aclamado livro do técnico do Verdão, Abel Ferreira. No fim, na decisão contra o português, o técnico rubro-negro levou a melhor: 1 a 0, score que garantiu o tetracampeonato para o Mais Querido. Após o prélio, o comandante rubro-negro resumiu a importância deste “estudo”.
“Li o livro do Abel. A obra ajuda a entender como ele pensa o futebol. Mas são os jogadores que executam os planos traçados pelos treinadores. A linha entre a vitória e a derrota é muito tênue. Tivemos chance em 2021, mas o crucial veio para eles. Hoje, também tiveram a possibilidade de empatar. Mas veio para nós”, explicou.
Campeão como treinador (2025) e jogador (2019 e 2022), Filipe Luís fez questão de compartilhar o caneco deste ano com jogadores que saíram ou estão machucados.
“Sem Gerson (no Zenit, da Rússia) e Wesley (na Roma, da Itália), não chegaríamos aqui. Pedro também foi muito importante, assim como Ortiz, que não pôde jogar. A glória do gol é do Danilo. Mas os jogadores que entram são cascudos e dominam espaços. Este grupo, quando olho, foi destinado a fazer história. E agora estes atletas estarão no museu, eternizados no Flamengo”, ponderou o jovem treinador rubro-negro.
