Emiliano Díaz, auxiliar do Inter, é intimado por oficial de justiça em noite tensa no Rio

Profissional lidou com o problema pessoal ainda no vestiário de São Januário, logo após a goleada por 5 a 1 para o Vasco, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Emiliano Díaz já lidava com uma daquelas noites para se esquecer, quando recebeu a visita de um oficial de justiça ainda no vestiário de São Januário, logo após o revés do Inter por 5 a 1 para o Vasco, no Brasileirão. O auxiliar técnico e filho de Ramón Díaz foi intimado em um processo trabalhista movido por um ex-jardineiro que trabalhou para família no Rio de Janeiro. Sem sucesso na primeira tentativa, ainda no intervalo, o oficial só conseguiu autorização para entrar nos acessos internos ao estádio após a goleada. Sabe-se que Emiliano recebeu a intimação antes mesmo da entrevista coletiva, que costuma conceder sempre acompanhando seu pai.

Emiliano Díaz reconhece funcionário Em contato com o ge, o auxiliar reconheceu a ciência do motivo da intimação e assumiu relação com o ex-trabalhador que prestou serviços em sua casa. O profissional não quis se aprofundar no assunto, mas, em poucas palavras, esclareceu que já “está tudo arrumado”. Trata-se de um processo movido por um antigo jardineiro da residência, que conviveu com a família do auxiliar por toda sua estadia no Rio. Pai e filho trabalharam no Vasco da Gama entre 2023 e 2024, como primeiro trabalho da família argentina em solo nacional. Situação com o Internacional A maré também não anda das melhores para família Díaz em Porto Alegre. A duas rodadas do fim, o Colorado figura como primeiro clube fora do Z4 e ainda corre riscos reais de rebaixamento. O revés por 5 a 1 na noite da última sexta-feira (28), no Rio, complica e muito a vida gaúcha no Brasileirão.