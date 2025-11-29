Em meio a percalços, torcedores do Flamengo chegam após 4 dias de viagem; veja a saga

Em meio a percalços, torcedores do Flamengo chegam após 4 dias de viagem; veja a sagaDois flamenguistas de Rondônia e mais um do Acre passam poucas e boas até chegar em Lima, onde time decide a Libertadores contra o Palmeiras
O amor move montanhas. O Jogada10, já presente no Monumental de Lima para a final da Libertadores, neste sábado (29), flagrou torcedores do Flamengo que chegaram após incríveis quatro dias de viagem. Thiago Cavalcanti e Caio, de Rondônia, e João, do Acre, compartilharam a saga até chegar à capital do Peru.
Muitos percalços estiveram pelo caminho, é claro. Thiago, muito animado com a chegada ao estádio, revelou partes da viagem entre amigos.
“A gente veio de Rondônia. Saímos de lá na terça-feira (25/11), chegamos aqui às 4h da manhã, não tínhamos tomado banho ainda, passamos sede, fome, não tinha banheiro, o ônibus quebrou, estrada desabou. Ou seja, aconteceu de tudo!”, relatou o fanático torcedor.
Thiago ainda revelou que dos quatro ônibus que partiram do Norte brasileiro, somente dois chegaram.
“Viemos numa caravana de quatro ônibus e só chegaram dois. A gente veio em pé, do jeito que deu, mas graças a Deus a gente chegou. Chegamos às 4h, fomos ao hotel, tomamos banho e estamos aqui para levar o tetra”, afirmou.
Mas o que houve com os outros dois ônibus? Thiago conta ao J10 com o bom humor de quem verá seu time decidir mais uma Copa Libertadores.
“Os outros dois ônibus ficaram, e a gente foi trocando. A empresa pagou algumas passagens, outros pegaram avião, e é isso. Mas, tudo deu certo, tudo pelo Flamengo. Seremos campeões! Aqui é Rondônia!”, encerrou Thiago.