Em meio a percalços, torcedores do Flamengo chegam após 4 dias de viagem; veja a saga

Dois flamenguistas de Rondônia e mais um do Acre passam poucas e boas até chegar em Lima, onde time decide a Libertadores contra o Palmeiras

O amor move montanhas. O Jogada10, já presente no Monumental de Lima para a final da Libertadores, neste sábado (29), flagrou torcedores do Flamengo que chegaram após incríveis quatro dias de viagem. Thiago Cavalcanti e Caio, de Rondônia, e João, do Acre, compartilharam a saga até chegar à capital do Peru.

Muitos percalços estiveram pelo caminho, é claro. Thiago, muito animado com a chegada ao estádio, revelou partes da viagem entre amigos.

“A gente veio de Rondônia. Saímos de lá na terça-feira (25/11), chegamos aqui às 4h da manhã, não tínhamos tomado banho ainda, passamos sede, fome, não tinha banheiro, o ônibus quebrou, estrada desabou. Ou seja, aconteceu de tudo!”, relatou o fanático torcedor.

Thiago ainda revelou que dos quatro ônibus que partiram do Norte brasileiro, somente dois chegaram.

“Viemos numa caravana de quatro ônibus e só chegaram dois. A gente veio em pé, do jeito que deu, mas graças a Deus a gente chegou. Chegamos às 4h, fomos ao hotel, tomamos banho e estamos aqui para levar o tetra”, afirmou.