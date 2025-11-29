Diniz destaca mudança de postura do Vasco e conexão com torcida

Cruz-Maltino goleou o Colorado por 5 a 1, nesta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada / Crédito: Jogada 10

O Vasco atropelou o Internacional e encerrou a sequência de cinco derrotas consecutivas no Brasileirão. Afinal, o Cruz-Maltino goleou o Colorado por 5 a 1, nesta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada, e conquistou uma importante vitória para recuperar a autoestima na reta final da temporada. O técnico Fernando Diniz valorizou a mudança de postura do time. “A mudança começou no jogo contra o Bahia e não na cobrança no CT. Faltou inspiração e confiança, mas voltamos a ser um time que jogava junto. As manifestações são legítimas, não teve nada exagerado. Sempre fomos unidos e trabalhamos forte o tempo todo. Hoje tinha uma energia diferente entre os jogadores e na conexão com a torcida. Que o time saiba aproveitar isso até o fim da temporada”, disse Diniz.

Com início avassalador, o Vasco fez 2 a 0 em 10 minutos. Rayan fez o segundo gol, cinco minutos depois de Andrés Gómez abrir o placar. Na reta final do primeiro tempo, no entanto, o Cruz-Maltino perdeu fôlego e viu o Internacional descontar com Ricardo Mathias. Contudo, o Gigante da Colina voltou avassalador para a etapa final e ampliou com Rayan, Barros e Nuno Moreira. Diniz explica polêmica após temporal Na reta final do primeiro tempo, uma forte chuva caiu no Rio de Janeiro. Durante o intervalo da partida, o gramado de São Januário não suportou o temporal e alagou. Dessa forma, atrasou o reinício da partida. Após mais de uma hora de espera e testes, o jogo recomeçou. Contudo, com uma polêmica: nenhum dos times não queriam jogar. O técnico Fernando Diniz, portanto, explicou a situação. “Eu não queria que voltasse porque é ruim para o espetáculo, prejudica o jogo e expõe o jogador. Eles estavam frios e interfere tudo, na alimentação e em como vai voltar. Mudou tudo. O jogo estava em condições ruins, mas deu para jogar. A ideia inicial do Vasco e do Inter era remarcar o jogo”, explicou o treinador. O jogo também marcou a estreia do novo gramado de São Januário. Entre os dias 10 e 18, o Vasco mudou o campo e implementou um novo, utilizado por estádios da Copa do Mundo de 2014 até hoje, como o Maracanã. Contudo, por ser o primeiro teste, o piso apresentou algumas falhas, o que gerou insegurança e obrigou o Vasco a mudar a estratégia.