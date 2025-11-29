Crystal Palace x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Crystal Palace x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragemRed Devils tentam voltar a vencer após três jogos dentro da Premier League, enquanto o Palace tenta se recuperar de derrota na Conference
Em um momento de baixa na Premier League, o Manchester United vai até Londres para encarar o Crystal Palace. A partida acontece na manhã deste domingo (30), às 9h, horário de Brasília, pela 13ª rodada da competição.
Os Red Devils, mais uma vez, não fazem uma boa competição e ocupam a décima colocação, com 18 pontos. Já o Palace aparece na parte de cima da tabela, na quinta posição, com 20 pontos, e pode entrar no G4.
Onde assistir
A partida será transmitida no Brasil pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+.
Como chega o Crystal Palace
Assim como no ano passado, o Palace vem conseguindo fazer uma boa campanha na Premier League. Invicto nas últimas três partidas, os Eagles tentam entrar no G4 da competição, mesmo após a derrota para o Strasbourg, na Conference League. Para a partida, Oliver Glasner não tem desfalques e deve manter a base que vem atuando ao longo da temporada.
Como chega o Manchester United
Sem vencer nas últimas três partidas, os Red Devils vão em busca da reabilitação na Premier League. Para tentar a reabilitação, Ruben Amorim deve contar com o retorno de Matheus Cunha, que ficou de fora da derrota para o Everton por conta de um acidente doméstico. Por outro lado, Maguire, que trata um problema muscular, é dúvida.
CRYSTAL PALACE X MANCHESTER UNITED
Premier League – 13ª rodada
Data e horário: 30/11/2025 (domingo), às 09h (de Brasília)
Local: Selhurst Park, Londres (ING)
CRYSTAL PALACE: Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Kamada, Wharton e Mitchell; Mateta, Pino e Sarr. Técnico: Oliver Glasner.
MANCHESTER UNITED: Lammens; Yoro, De Ligt e Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Zirkzee e Dorgu; Matheus Cunha e Mbeumo. Técnico: Ruben Amorim.
Árbitro: Robert Jones
Assistentes: Neil Davies e Simon Long
VAR: Matt Donohue