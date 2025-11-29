Cruzeiro tropeça, empata com o Ceará e sai da briga pelo título do Brasileirão

Cruzeiro tropeça, empata com o Ceará e sai da briga pelo título do BrasileirãoRaposa entrou em campo ainda com chances matemáticas de brigar pelo Brasileirão, mas empate frustrou os planos celestes
No jogo solitário da noite de sábado do Brasileirão, Ceará e Cruzeiro fizeram uma partida de muita transpiração e pouca inspiração no Castelão. O Vozão saiu na frente com Zanocelo, mas a Raposa empatou com gol contra de Willian Machado pouco depois. Com o placar em 1 a 1, o Cruzeiro não tem mais chances de conquistar o título brasileiro, enquanto o Ceará segue ameaçado pela zona de rebaixamento.
Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Botafogo, no dia 4 de dezembro, no Mineirão, às 19h30. Por outro lado, o Ceará visita o Flamengo, na quarta, dia 3, às 21h30, no Maracanã, no jogo que pode marcar a conquista do título brasileiro do rubro-negro.
Raposa domina o jogo
Entrando na rodada com chances matemáticas de título, o Cruzeiro fez de tudo para abrir o placar da partida no primeiro tempo de jogo no Castelão. A Raposa controlou os minutos iniciais no Castelão e criou as melhores oportunidades de gol.
Com maior volume em campo, o Cruzeiro chegou a balançar as redes em dois momentos. Na primeira, Christian aproveitou assistência de Gabigol e empurrou para as redes do Ceará, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. Nos minutos finais do primeiro tempo, Christian mais uma vez marcou para a Raposa, mas novamente a jogada foi anulada por impedimento.
Vozão aproveita vacilo e sai na frente
Na volta do intervalo, o Ceará voltou mais agressivo, diminuiu os espaços do Cruzeiro e passou a ter mais a bola. E foi justamente em um momento de pressão na defesa cruzeirense que o Vozão aproveitou para abrir o placar. Lucas Mugni ajeitou para Zanocelo finalizar e o volante do Ceará acertou um belo chute. Mandantes em vantagem no Castelão.
Tudo igual após vacilo
Para manter as chances de título ainda vivas, o Cruzeiro voltou a adiantar suas linhas para pressionar o Ceará em busca da virada. Em uma estocada pelo lado esquerdo – onde o Ceará mais sofreu – a Raposa empatou o jogo. Kaiki cruzou na direção do gol e Willian Machado, ao tentar cortar, jogou contra o próprio gol e marcou contra. Tudo igual no Castelão e reta final de jogo eletrizante.
Empate ruim para os dois
E os últimos minutos de partida foram de muita emoção, muita tensão e pouco futebol. Na base da transpiração e da pressão, o Ceará foi atrás do gol que daria um pouco mais de tranquilidade para a reta final de Brasileirão. O Vozão teve uma boa chance de marcar, mas Galeano jogou para fora após rebote de Cássio. Já o Cruzeiro pouco produziu após empatar. No fim, a igualdade foi ruim para as aspirações dos dois times.
CEARÁ 1×1 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro Série A – 36ª rodada
Data: 29/11/2025
Local: Castelão, Fortaleza (CE)
Gols: Zanocelo (1-0, 11’/2T), Willian Machado (contra, 1-1, 26’/2T)
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo (Richardson) e Dieguinho (Fernando Sobral); Fernandinho (Paulo Baya), Lucas Mugni (Vina) e Galeano; Pedro Raul (Aylon). Técnico: Leo Condé.
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Walace (Matheus Henrique) e Lucas Silva (Eduardo); Christian (Japa), Matheus Pereira e Keny Arroyo (Sinisterra); Gabigol (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Matheus Bahia, Willian Machado (CEA); Walace, Lucas Silva, Matheus Pereira, Gabigol (CRU)