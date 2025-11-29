Cruzeiro tropeça, empata com o Ceará e sai da briga pelo título do Brasileirão

Raposa entrou em campo ainda com chances matemáticas de brigar pelo Brasileirão, mas empate frustrou os planos celestes / Crédito: Jogada 10

No jogo solitário da noite de sábado do Brasileirão, Ceará e Cruzeiro fizeram uma partida de muita transpiração e pouca inspiração no Castelão. O Vozão saiu na frente com Zanocelo, mas a Raposa empatou com gol contra de Willian Machado pouco depois. Com o placar em 1 a 1, o Cruzeiro não tem mais chances de conquistar o título brasileiro, enquanto o Ceará segue ameaçado pela zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o Botafogo, no dia 4 de dezembro, no Mineirão, às 19h30. Por outro lado, o Ceará visita o Flamengo, na quarta, dia 3, às 21h30, no Maracanã, no jogo que pode marcar a conquista do título brasileiro do rubro-negro.

Raposa domina o jogo Entrando na rodada com chances matemáticas de título, o Cruzeiro fez de tudo para abrir o placar da partida no primeiro tempo de jogo no Castelão. A Raposa controlou os minutos iniciais no Castelão e criou as melhores oportunidades de gol. Com maior volume em campo, o Cruzeiro chegou a balançar as redes em dois momentos. Na primeira, Christian aproveitou assistência de Gabigol e empurrou para as redes do Ceará, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. Nos minutos finais do primeiro tempo, Christian mais uma vez marcou para a Raposa, mas novamente a jogada foi anulada por impedimento. Vozão aproveita vacilo e sai na frente Na volta do intervalo, o Ceará voltou mais agressivo, diminuiu os espaços do Cruzeiro e passou a ter mais a bola. E foi justamente em um momento de pressão na defesa cruzeirense que o Vozão aproveitou para abrir o placar. Lucas Mugni ajeitou para Zanocelo finalizar e o volante do Ceará acertou um belo chute. Mandantes em vantagem no Castelão. Tudo igual após vacilo Para manter as chances de título ainda vivas, o Cruzeiro voltou a adiantar suas linhas para pressionar o Ceará em busca da virada. Em uma estocada pelo lado esquerdo – onde o Ceará mais sofreu – a Raposa empatou o jogo. Kaiki cruzou na direção do gol e Willian Machado, ao tentar cortar, jogou contra o próprio gol e marcou contra. Tudo igual no Castelão e reta final de jogo eletrizante.