Corinthians x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragemVisando a Libertadores, equipes se enfrentam neste domingo, na Neo Química Arena, pela 36° rodada do Brasileirão
Corinthians e Botafogo medem forças neste domingo (30/11), às 16h, na Neo Química Arena, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda busca chegar na oitava colocação, já que um G8 pode acontecer no Brasileirão. Para isso, a equipe de Dorival Júnior precisa voltar a vencer, após a derrota por 3 a 0 contra o Cruzeiro, fora de casa. Por outro lado, o Glorioso viu o Fluminense assumir a quinta posição na rodada. Assim, precisa vencer em São Paulo para voltar ao G5 e para a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores.
Onde assistir
A partida entre Corinthians e Botafogo terá transmissão da TV Globo e do Premiere.
Como chega o Corinthians
O Timão é o 11° colocado, com 45 pontos, mas pode igualar a pontuação do São Paulo, que está na oitava posição e neste momento, no hipotético G8 do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Corinthians vem de uma atuação ruim contra o Cruzeiro por 3 a 0 fora de casa, que abalou o elenco. Assim, a Neo Química Arena e a torcida terão papel fundamental na confiança do elenco Alvinegro.
Contudo, para a partida, o volante José Martínez, suspenso, é baixa confirmada na equipe do técnico Dorival Júnior. Além disso, o atacante Memphis Depay deve seguir fora em função de um edema ósseo no joelho esquerdo. Por fim, Hugo Souza, Matheus Bidu e Maycon são dúvidas. O trio ainda está em recuperação e devem seguir sendo preservados para estarem 100% para as semifinais da Copa do Brasil.
Como chega o Botafogo
Por outro lado, o Glorioso vem de um grande momento. Afinal, a equipe vem de sete jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Além disso, venceu seus últimos dois compromissos contra Grêmio e Sport, ambos no Nilton Santos. Contudo, o Botafogo viu o Fluminense assumir a quinta colocação e roubar sua vaga direta na Libertadores. Assim, um triunfo na Neo Química Arena é visto como crucial.
Para a partida em Itaquera, Davide Ancelotti não terá o lateral-direito Vitinho cumpre suspensão e, portanto, não fica à disposição. Além disso, Danilo teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda e está fora do embate. Por fim, nomes como Bastos, Kaio Pantaleão, Neto e Matheus Martins seguem entregues ao departamento médico.
CORINTHIANS X BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
Data-Hora: 30/11/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
CORINTHIANS: Felipe Longo; João Pedro, Gustavo Henrique e Anglieri; Matheuzinho, Raniele, Garro, Breno Bidon e Hugo; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo, Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Marlon Freitas, Newton e Savarino; Artur (Santi Rodríguez), Joaquím Correa e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)
