Corinthians x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Visando a Libertadores, equipes se enfrentam neste domingo, na Neo Química Arena, pela 36° rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Corinthians e Botafogo medem forças neste domingo (30/11), às 16h, na Neo Química Arena, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda busca chegar na oitava colocação, já que um G8 pode acontecer no Brasileirão. Para isso, a equipe de Dorival Júnior precisa voltar a vencer, após a derrota por 3 a 0 contra o Cruzeiro, fora de casa. Por outro lado, o Glorioso viu o Fluminense assumir a quinta posição na rodada. Assim, precisa vencer em São Paulo para voltar ao G5 e para a zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Onde assistir A partida entre Corinthians e Botafogo terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Como chega o Corinthians O Timão é o 11° colocado, com 45 pontos, mas pode igualar a pontuação do São Paulo, que está na oitava posição e neste momento, no hipotético G8 do Campeonato Brasileiro. Contudo, o Corinthians vem de uma atuação ruim contra o Cruzeiro por 3 a 0 fora de casa, que abalou o elenco. Assim, a Neo Química Arena e a torcida terão papel fundamental na confiança do elenco Alvinegro. Como chega o Botafogo Por outro lado, o Glorioso vem de um grande momento. Afinal, a equipe vem de sete jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Além disso, venceu seus últimos dois compromissos contra Grêmio e Sport, ambos no Nilton Santos. Contudo, o Botafogo viu o Fluminense assumir a quinta colocação e roubar sua vaga direta na Libertadores. Assim, um triunfo na Neo Química Arena é visto como crucial. Para a partida em Itaquera, Davide Ancelotti não terá o lateral-direito Vitinho cumpre suspensão e, portanto, não fica à disposição. Além disso, Danilo teve diagnosticada uma lesão na coxa esquerda e está fora do embate. Por fim, nomes como Bastos, Kaio Pantaleão, Neto e Matheus Martins seguem entregues ao departamento médico.