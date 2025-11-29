Confira todos os campeões da Libertadores

Confira todos os campeões da LibertadoresFlamengo, com a conquista de 2025, se torna o brasileiro com mais títulos. Veja a lista da competição, que teve início em 1960
A Taça Libertadores foi criada no início dos anos 60 e fechou, neste 29/11, a sua 60ª edição. Histórica para o futebol brasileiro, pois alcançou, em número de títulos, a Argentina — ambos com 25 conquistas. Foi uma estilingada e tanto, pois até 2018 estava 25 a 17. Mas nos últimos oito anos só deu Brasil. Confira agora a lista dos campeões desde a edição 1, vencida pelo Peñarol. E neste 2025 deu Flamengo, pela quarta vez.
Campeões da Libertadores (1960/79)
1960 – Peñarol/URU (vice: Oimpia/PAR).
1961 – Peñarol/URU (vice Palmeiras).
1962 – Santos (vice: Peñarol/URU).
1963 – Santos (vice: Boca Juniors/ARG).
1964 – Independiente/ARG (vice: Nacional/URU).
1965 – Independiente/ARG (vice: Peñarol/URU).
1966 – Peñarol/URU (vice: River Plate/ARG).
1967 – Racing/ARG (vice: Nacional/URU).
1968 – Estudiantes/ARG (vice: Palmeiras).
1969 – Estudiantes/ARG (vice: Nacional/URU).
1970 – Estudiantes/ARG (vice: Peñarol/URU).
1971 – Nacional/URU (vice: Estudiantes/ARG).
1972 – Independiente/ARG (vice: Universitario/PER).
1973 – Independiente/ARG (vice: Colo-Colo/CHI).
1974 – Independiente/ARG (vice: São Paulo).
1975 – Independiente/ARG (vice: Unión Española/CHI).
1976 – Cruzeiro (vice: River Plate/ARG).
1977 – Boca Juniors/ARG (vice: Cruzeiro).
1978 – Boca Juniors/ARG (vice: Deportivo Cali/COL).
1979 – Olimpia/PAR (vice: Boca Juniors/ARG).
1980 – Nacional/URU (vice: Internacional).
Campeões 1980/1999
1981 – Flamengo (vice: Cobreloa/CHI).
1982 – Peñarol/URU (vice: Cobreloa/CHI).
1983 – Grêmio (vice: Peñarol/URU).
1984 – Independiente/ARG (vice: Grêmio/BRA).
1985 – Argentinos Juniors/ARG (vice: América de Cali/COL).
1986 – River Plate/ARG (vice: América de Cali/COL).
1987 – Peñarol/URU (vice: América de Cali/COL).
1988 – Nacional/URU (vice: Newell’s Old Boys/ARG).
1989 – Atlético Nacional/COL (vice: Olimpia/PAR).
1990 – Olimpia/PAR (vice: Barcelona/EQU).
1991 – Colo-Colo/CHI (vice: Olimpia/PAR).
1992 – São Paulo (vice: Newell’s Old Boys/ARG).
1993 – São Paulo (vice: Universidad Católica/CHI).
1994 – Vélez Sarsfield/ARG (vice: São Paulo/BRA).
1995 – Grêmio (vice: Atlético Nacional/COL).
1996 – River Plate/ARG (vice: América de Cali/COL).
1997 – Cruzeiro (vice: Sporting Cristal/PER).
1998 – Vasco da Gama (vice: Barcelona/EQU).
1999 – Palmeiras (vice: Deportivo Cali/COL).
Campeões (2000 a 2018)
2000 – Boca Juniors/ARG (vice: Palmeiras).
2001 – Boca Juniors/ARG (vice: Cruz Azul/MEX).
2002 – Olimpia/PAR (vice: São Caetano).
2003 – Boca Juniors/ARG (vice: Santos).
2004 – Once Caldas/COL (vice: Boca Juniors/ARG).
2005 – São Paulo (vice: Atlético Paranaense).
2006 – Internacional (vice: São Paulo).
2007 – Boca Juniors/ARG (vice: Grêmio).
2008 – LDU Quito/EQU (vice: Fluminense).
2009 – Estudiantes/ARG (vice: Cruzeiro).
2010 – Internacional (vice: Chivas/MEX).
2011 – Santos (vice: Peñarol/URU).
2012 – Corinthians (vice: Boca Juniors/ARG).
2013 – Atlético Mineiro (vice: Olimpia/PAR).
2014 – San Lorenzo/ARG (vice: Nacional/URU).
2015 – River Plate/ARG (vice: Tigres/MEX).
2016 – Atlético Nacional/COL (vice: Independiente del Valle/EQU).
2017 – Grêmio (vice: Lanús/ARG).
2018 – River Plate/ARG (vice: Boca Juniors/ARG).
Campeões 2018 em diante
2019 – Flamengo (vice: River Plate/ARG).
2020 – Palmeiras (vice: Santos).
2021 – Palmeiras (vice: Flamengo).
2022 – Flamengo (vice: Athletico Paranaense).
2023 – Fluminense (vice: Boca Juniors/ARG).
2024 – Botafogo (vice: Atlético Mineiro).
2025 – Flamengo/Palmeiras (Vice:Flamengo/Palmeiras).
