Com Raphinha inspirado, Barcelona vence o Alavés e é líder provisório do Espanhol

Com Raphinha inspirado, Barcelona vence o Alavés e é líder provisório do EspanholBrasileiro dá duas assistências para os gols do aniversariante Barça no triunfo por 3 a 1. Time pula para 1º, mas Real pode ultrapassá-lo
No jogo que marcou a volta de Raphinha ao time titular, o Barcelona venceu o Alavés pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, por 3 a 1. O duelo ocorreu no reformulado Camp Nou. O Alavés surpreendeu com um gol antes do primeiro minuto, com Ibáñez. Mas o Barça virou ainda no primeiro tempo com Lamine Yamal e Dani Olmo, ambos em assistências de Raphinha, que jogou com a faca entre os dentes para mostrar que merece uma vaga de titular no time de Hansi Flick após se recuperar de uma lesão na coxa direita e ficar no banco nos dois últimos jogos. E fez a alegria da torcida no aniversário do clube, que completou 126 anos (foi fundado em 29/11/1899). Na etapa final, Olmo marcou mais um.
Para o Barcelona, a vitória o colocou na liderança provisória do Espanhol, com 34 pontos. Porém, o time ainda pode perder o primeiro lugar para o Real Madrid, que tem 32 pontos e ainda joga neste domingo, fora de casa, contra o Girona. Já os bascos do Alavés seguem com 15 pontos, no meio da tabela.
Como foi a vitória do Barcelona
Logo aos 45 segundos, após o Alavés ganhar um escanteio, a cobrança teve a zaga do Barça errando ao rechaçar, e a bola sobrou para ser empurrada para o gol. Porém, não muito tempo depois, aos oito minutos, Lamine Yamal deixou tudo igual ao concluir cruzamento de Raphinha. Além disso, aos 26 minutos, após nova jogada e assistência de Raphinha, saiu o segundo gol. O brasileiro apareceu pela esquerda e cruzou para a conclusão precisa de Dani Olmo.
O jogo seguiu animado, pois o Alavés, mesmo com pouca posse de bola (38%), conseguindo encaixar alguns bons ataques. Tanto que obteve, no primeiro tempo, cinco finalizações, número não muito distante do Barça, que teve oito.
No segundo tempo a coisa mudou. Afinal, o Barcelona teve total imposição ofensiva diante de um fechado Alavés, que nem mesmo contra-ataques conseguia encaixar. Assim, o Barcelona teve várias chances para ampliar. As melhores: um chute de Lamine Yamal, de fora da área, que passou raspando. Da mesma forma, ocorreu num chute rasteiro e colocado de Olmo que raspou a trave direita do goleiro Sivera. Somente depois dos 30 minutos o Alavés conseguiu entrar no jogo e até assustar a defesa do Barça, que naquela altura já não tinha Raphinha (saiu para a entrada de Ferrán Torres). Mas não adiantou pressionar. Não conseguiu o empate. Pior: levou o terceiro gol no fim dos acréscimos, quando Dani Olmo triangulou com Lamine Yamal e, livre na área, chutou para fechar o placar.
Jogos da 14ªrodada do Campeonato Espanhol
Sexta-feira (28/11)
Getafe 1×0 Elche
Sábado (29/11)
Mallorca 2×2 Osasuna
Barcelona 3×1 Alavés
Levante x Bilbao – 14h30
Atlético de Madrid x Oviedo – 17h
Domingo (30/11)
Real Sociedad x Villareal – 10h
Sevilla x Betis – 12h15
Celtax Espanyol – 14h30
Girona x Real Madrid – 17h
Segunda-feira (1/12)
Rayo Vallecano x Valencia – 17h