Chelsea x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Premier League 2025/26. Neste domingo (30), Chelsea e Arsenal se enfrentam às 13h30 (de Brasília), na partida de encerramento da 13ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Stamford Bridge, na casa dos Blues, no clássico londrino que movimenta a parte de cima da tabela. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Betis renova contrato de Manuel Pellegrini até 2027 Como chega o Chelsea O Chelsea atravessa um grande momento na temporada e conta com o brilho de Estêvão, grata surpresa no time comandado pelo técnico Enzo Marezca. O brasileiro, inclusive, marcou um golaço na vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, no Stamford Bridge, pela quinta rodada da fase de liga da Champions no meio de semana. Além disso, os Blues vêm de uma vitória por 2 a 0 sobre o Burnley, fora de casa, que fez o clube abrir a 14ª rodada na segunda posição da Premier League. Para o clássico deste domingo, o Chelsea terá os desfalques de Cole Palmer, Romeo Lavia, Dario Essugo e Levi Colwill, lesionados, além de Mudryk, suspenso. Ao mesmo tempo, apesar da grande fase, Estêvão não está confirmado no time titular.

Como chega o Arsenal Por outro lado, o Arsenal é a grande sensação do futebol europeu nesta temporada. Líder isolado da Premier League com 29 pontos, os Gunners têm seis de vantagem para o próprio Chelsea, que briga pela ponta da tabela. Além disso, o time londrino vem de uma excelente vitória por 3 a 1 sobre o Bayern de Munique, em confronto direto pela liderança da fase de liga da Champions, e se firmou como único time com 100% de aproveitamento na competição europeia. Já na Premier League, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta goleou o rival Tottenham por 4 a 1 no Emirates Stadium. Por fim, para o duelo fora de casa, o Arsenal não poderá contar com o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, além das baixas no ataque, como Havertz e Gyokeres, todos lesionados.