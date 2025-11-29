Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Ceará x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Raposa pode assumir a vice-liderança se derrotar o Vovô, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ceará e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (29), às 20h30, na Arena Castelão, pela 36ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Vovô é o 14º lugar, somando 42 pontos. Precisa, portanto, vencer para não ter pesadelos com o rebaixamento. Já a Raposa é a terceira colocada, com 68 pontos. Se triunfar, assume a vice-liderança do Brasileirão.

A Voz do Esporte não dorme no ponto e inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 19h. O time de craques do jornalismo esportivo está escalado com a seguinte formação. A saber: Ricardo Froede na transmissão, Diogo Martin nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar