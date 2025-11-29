Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bombonera vira “parada obrigatória” de artistas antes de vinda ao Brasil

Após ida de Dua Lipa às vésperas da turnê no Brasil, o estádio recebeu mais uma visita ilustre durante a vitória mais recente do Boca Jrs.
A expectativa pela chegada de Rosalía ao Rio, prevista para este domingo (30), tem aumentado a cada instante e mobilizado fãs dos quatro cantos do país. Acontece que a passagem da artista também tem mobilizado amantes do futebol, visto que antes de seguir rumo ao Brasil, a cantora conheceu a Bombonera, estádio do Boca Jrs., durante a estadia na Argentina. Um roteiro símil ao que fez Dua Lipa recentemente.

O Boca publicou em suas redes sociais a reação da artista ao pisar no gramado, acompanhada de uma mensagem bem-humorada: “Que legal, gosta muito das cores”. Rosalía demonstrou surpresa diante da atmosfera da Bombonera e não escondeu a emoção ao caminhar pelo campo.

“Não sei por que estou nervosa. Que espetáculo. Muito bonito, muito grande. É grande, mas parece próximo”, disse ao observar de perto um dos palcos mais tradicionais do futebol sul-americano.

A visita ocorreu na passagem da cantora pela Argentina, etapa anterior ao encontro reservado que terá com fãs brasileiros para apresentar o novo trabalho.

Trajetória e identidade artística

Rosalía Vila Tobella nasceu em San Esteban de Sesrovires, na Catalunha, e construiu sua formação musical longe de uma família ligada às artes. O interesse pelo flamenco surgiu na juventude e a levou à Escola Superior de Música da Catalunha, onde aprofundou a teoria do gênero.

O primeiro álbum, lançado em 2017, marcou sua entrada no cenário internacional. A consolidação veio no ano seguinte com “El mal querer”, obra inspirada em um romance medieval. O projeto chamou atenção pelo modo como combinou flamenco, pop, eletrônica e diferentes elementos contemporâneos.

Em 2022, Rosalía apresentou “Motomami” — disco que ampliou ainda mais seu repertório sonoro. O trabalho misturou reggaeton, dembow, bachata, influências latinas e batidas modernas, além de manter bases flamencas. O resultado consolidou a cantora como um dos principais nomes do pop experimental em língua espanhola.

Celebridades na Bombonera

A presença de Rosalía se soma a uma lista recente de visitas ilustres ao estádio. No dia 16 de novembro, Johnny Depp esteve na Bombonera e acompanhou o triunfo do Boca Juniors sobre o Tigre.

Uma semana antes, Dua Lipa também assistiu a uma partida do clube argentino. A artista repetiu a experiência pouco depois no Brasil, quando marcou presença no Maracanã para acompanhar o clássico entre Flamengo e Fluminense.

