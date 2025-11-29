Bombonera vira “parada obrigatória” de artistas antes de vinda ao Brasil

Trajetória e identidade artística

Rosalía Vila Tobella nasceu em San Esteban de Sesrovires, na Catalunha, e construiu sua formação musical longe de uma família ligada às artes. O interesse pelo flamenco surgiu na juventude e a levou à Escola Superior de Música da Catalunha, onde aprofundou a teoria do gênero.

O primeiro álbum, lançado em 2017, marcou sua entrada no cenário internacional. A consolidação veio no ano seguinte com “El mal querer”, obra inspirada em um romance medieval. O projeto chamou atenção pelo modo como combinou flamenco, pop, eletrônica e diferentes elementos contemporâneos.

Em 2022, Rosalía apresentou “Motomami” — disco que ampliou ainda mais seu repertório sonoro. O trabalho misturou reggaeton, dembow, bachata, influências latinas e batidas modernas, além de manter bases flamencas. O resultado consolidou a cantora como um dos principais nomes do pop experimental em língua espanhola.

Celebridades na Bombonera

A presença de Rosalía se soma a uma lista recente de visitas ilustres ao estádio. No dia 16 de novembro, Johnny Depp esteve na Bombonera e acompanhou o triunfo do Boca Juniors sobre o Tigre.