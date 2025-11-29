Benfica vence Nacional, de virada, com gols no finzinho da partida

Benfica vence Nacional, de virada, com gols no finzinho da partidaÁguias perdiam o jogo por 1 a 0, na Madeira, até os 43 minutos da etapa final. Triunfo por 2 a 1 manteve o time em 3º, mas perto dos líderes
O Benfica arrancou uma vitória dramática neste sábado, 29/11, pela 12ª rodada do Campeonato Português. O time das águias pegou um voo até a Ilha da Madeira e venceu o Nacional, no Estádio da Choupana, por 2 a 1. No entanto, foi um triunfo daqueles heroicos. O time perdia por 1 a 0, gol de Jesús Ramírez, mas só conseguiu empatar aos 43 minutos da etapa final, com o argentino Prestianni. Além disso, nos acréscimos, aos 49, virou com gol de Pavlidis.
Com a vitória, o time manteve a invencibilidade e, consequentemente, o terceiro lugar na tabela, com 28 pontos, mesma pontuação do vice-líder Sporting, que ainda joga na rodada. A liderança é do Porto, com 31 pontos, que também jogará nesta rodada. O Nacional é o 12º, com 12 pontos, mas pode perder duas posições ao fim dos jogos da rodada.
Como foi a vitória do Benfica
No primeiro tempo, só deu Benfica. O que surpreendeu, entretanto, foi que, em 11 finalizações contra nenhuma do Nacional e com mais de 70% de posse de bola, os benfiquistas não conseguiram marcar. Seus jogadores, de frente para o gol, chutavam para fora ou pareciam mirar a lua. Alguns pararam nas mãos do goleiro Kaique Pereira, que fez pelo menos duas ótimas defesas: uma com o pé, após confusão na área, enquanto outra ocorreu em um chute de Barreiro, quando o brasileiro, formado na base do Corinthians, voou e salvou.
No segundo tempo, o panorama se manteve. O Benfica continuou pressionando e, além disso, buscando finalizações sempre que possível. Entretanto, a primeira chance foi do Nacional: um chute de Jesús de fora da área obrigou Trubin a fazer grande defesa. Aos 15, pouco depois de Barreiro perder um gol incrível, furando a bola na pequena área, o Nacional chegou ao gol: Paulinho Noia aproveitou um passe errado perto da área e, logo, cruzou para Jesús Ramírez abrir o placar, 1 a 0.
O Benfica lutou muito para buscar o empate. O treinador José Mourinho colocou o time todo no ataque, e a zebra parecia cada vez mais próxima. Todavia, como se sabe, time grande tem dessas. Aos 43, Prestianni recebeu de Pavlidis e, já dentro da área pela direita, mandou uma bomba cruzada para empatar a partida. Finalmente, aos 49, veio a virada: Schjelderup fez grande jogada pela esquerda e, sem marcação, cruzou para Pavlidis completar para o 2 a 1 final.
Jogos da 12ª rodada do Português
Sexta-feira (28/11)
Vitória de Guimarães 4×0 AVS SAD
Sábado (29/11)
Casa Pia 0x2 Alverca
Moreirense 2×2 Famalicão
Nacional 1×2 Benfica
Gil Vicente x Tondela – 17h30
Domingo (30/11)
Rio Ave x Santa Clara – 12h30
Sporting x Estrela da Amadora – 15h
Porto x Estoril -17h30
Segunda -feira (1/12)
Arouca x Braga – 17h15
