Bap provoca Leila Pereira após tetra do Flamengo na Libertadores

O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. O Flamengo repetiu 2019 e, pela segunda vez na história, conquistou o título da Libertadores em Lima, no Peru. Dessa forma, se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental. Após a final, o presidente Luiz Eduardo Baptista relembrou de uma conversa com Leila Pereira, mandatária do Alviverde, e brincou com a situação.
“Ontem (sexta) comentei com a Leila (Pereira) brincando no evento da Conmebol que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar (em alusão ao título do Palmeiras sobre o Flamengo na final de 2021). Ela pediu a palavra depois e falou: “Cai sim”. Eu estava pensando aqui com meus botões, ela estava certa. Em Lima, cai”, brincou Bap.
Com o título, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. Contudo, o ano ainda não acabou. Afinal, o Rubro-Negro pode conquistar mais um título. Afinal, na próxima quarta-feira (3), pode se tornar campeão brasileiro em caso de vitória sobre o Ceará, no Maracanã. Portanto, Bap ressaltou que o objetivo é “ganhar tudo”, fez elogios ao Palmeiras e valorizou a conquista.
“O objetivo é ganhar tudo. Me envolvi com o Flamengo para, literalmente, ganhar tudo. Todo mundo quer ganhar, né? Não pode ficar só querendo. Mas o propósito sempre foi esse (…) O Palmeiras é muito forte e respeitável. Para o futebol brasileiro foi excepcional ter uma final desse tamanho e magnitude. Ganhar de um adversário como o Palmeiras é absolutamente especial e sensacional”, finalizou Bap.
