Bap provoca Leila Pereira após tetra do Flamengo na Libertadores

Rubro-Negro venceu o Palmeiras por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental / Crédito: Jogada 10

O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. O Flamengo repetiu 2019 e, pela segunda vez na história, conquistou o título da Libertadores em Lima, no Peru. Dessa forma, se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição continental. Após a final, o presidente Luiz Eduardo Baptista relembrou de uma conversa com Leila Pereira, mandatária do Alviverde, e brincou com a situação. “Ontem (sexta) comentei com a Leila (Pereira) brincando no evento da Conmebol que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar (em alusão ao título do Palmeiras sobre o Flamengo na final de 2021). Ela pediu a palavra depois e falou: “Cai sim”. Eu estava pensando aqui com meus botões, ela estava certa. Em Lima, cai”, brincou Bap.