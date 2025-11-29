Arrascaeta ainda não fala em dobradinha do Flamengo: “Só penso em comemorar”

Craque da Libertadores-2025 e fundamental no tetra, meia ainda não pensa no título brasileiro. Quarta, porém, pode ter outra taça

A Nação está em festa! Afinal, o Flamengo é tetracampeão da Copa Libertadores e o maior clube brasileiro na competição. Neste sábado (29), o Rubro-Negro atingiu esta condição ao bater o Palmeiras por 1 a 0, no Monumental, em Lima (PER), na final desta edição do torneio. E quarta-feira (3) é dia de decidir outro caneco importante. O Mais Querido colocará um ponto final no Brasileirão se vencer o Ceará, no Maracanã, pela rodada 37. Eleito o craque do torneio internacional pela Conmebol, Arrascaeta, porém, nem lembrou este detalhe.

“Não vou pensar nisso agora. Só penso em comemorar. Passamos muitas dificuldades. Merecemos esta taça”, respondeu o craque uruguaio do Mengo, no gramado do Monumental.