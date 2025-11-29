Abel vê resultado justo na final da Libertadores: “Flamengo foi melhor”

Treinador do Palmeiras acredita que faltou coragem e ousadia / Crédito: Jogada 10

Não deu para o Palmeiras na final da Libertadores. O Alviverde lutou até o fim, mas não conseguiu evitar a derrota para o Flamengo por 1 a 0, neste sábado (29), em Lima, no Peru. Dessa forma, perdeu a chance de se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão. O técnico Abel Ferreira avaliou a partida e reconheceu que o Rubro-Negro mereceu a vitória. “Apesar de termos uma equipe jovem, faltou um bocadinho mais de coragem e ousadia. A forma de jogar do adversário não é surpresa. Eles tinham cinco (no ataque) e nós tínhamos quatro (na defesa). Mas como disse, acho que mais do que dar justificativas, é dizer que o nosso adversário foi melhor. Mais experiente, mais cascudo e soube lidar com esse momento de pressão”, disse Abel Ferreira.