Abel Braga volta ao Internacional para tentar evitar o rebaixamento

Abel Braga volta ao Internacional para tentar evitar o rebaixamentoTécnico com maior número de jogos à frente do Colorado, multicampeão chega para as duas últimas rodadas do Brasileirão
Abel Braga está de volta ao Internacional. Treinador histórico no clube gaúcho, ele foi anunciado para assumir o comando técnico pela oitava vez no Colorado. Ao todo, Abel soma 340 jogos oficiais à frente do time. Assim, é o profissional que mais comandou a equipe desde a fundação do clube.
E o Internacional tem pressa. Por isso, Abel Braga começa a liderar os treinamentos no CT Parque Gigante já neste domingo (30/11). Ele terá a presença de Élio Carravetta, renomado professor especializado em gestão de esportes de alto rendimento, que também retorna ao Colorado para reforçar os trabalhos com os jogadores.
A correria tem explicação. Afinal, faltam apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a missão de Abel, um campeão pelo clube, é impedir o rebaixamento. O Inter tomou uma goleada do Vasco por 5 a 1, em São Januário, na sexta-feira (28/11). Como o Vitória venceu o Mirassol por 2 a 0 neste sábado, no Barradão, o resultado jogou o Colorado para a zona de degola. Com apenas 41 pontos na tabela, o time gaúcho não depende apenas de si para se salvar.
Abel Braga é um campeão pelo Internacional
Nascido em 1 de setembro de 1952 no Rio de Janeiro, Abel Braga está com 73 anos, com sólida carreira de zagueiro, principalmente com a camisa do Vasco. Pelo Colorado, ele conquistou o Mundial de Clubes e a Libertadores de 2006, os Gaúchos de 2008 e 2014 e a Copa Dubai de 1008. Abel esteve pela última vez como treinador do Internacional em 2020, quando ficou em vice no Campeonato Brasileiro. É o treinador históricodo clube
