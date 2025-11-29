Abel Braga volta ao Internacional para tentar evitar o rebaixamento

Técnico com maior número de jogos à frente do Colorado, multicampeão chega para as duas últimas rodadas do Brasileirão

E o Internacional tem pressa. Por isso, Abel Braga começa a liderar os treinamentos no CT Parque Gigante já neste domingo (30/11). Ele terá a presença de Élio Carravetta, renomado professor especializado em gestão de esportes de alto rendimento, que também retorna ao Colorado para reforçar os trabalhos com os jogadores.

Abel Braga está de volta ao Internacional. Treinador histórico no clube gaúcho, ele foi anunciado para assumir o comando técnico pela oitava vez no Colorado. Ao todo, Abel soma 340 jogos oficiais à frente do time. Assim, é o profissional que mais comandou a equipe desde a fundação do clube.

A correria tem explicação. Afinal, faltam apenas duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, a missão de Abel, um campeão pelo clube, é impedir o rebaixamento. O Inter tomou uma goleada do Vasco por 5 a 1, em São Januário, na sexta-feira (28/11). Como o Vitória venceu o Mirassol por 2 a 0 neste sábado, no Barradão, o resultado jogou o Colorado para a zona de degola. Com apenas 41 pontos na tabela, o time gaúcho não depende apenas de si para se salvar.

Abel Braga é um campeão pelo Internacional

Nascido em 1 de setembro de 1952 no Rio de Janeiro, Abel Braga está com 73 anos, com sólida carreira de zagueiro, principalmente com a camisa do Vasco. Pelo Colorado, ele conquistou o Mundial de Clubes e a Libertadores de 2006, os Gaúchos de 2008 e 2014 e a Copa Dubai de 1008. Abel esteve pela última vez como treinador do Internacional em 2020, quando ficou em vice no Campeonato Brasileiro. É o treinador históricodo clube

