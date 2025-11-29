Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘A gente não vai cair’, afirma presidente do Inter sobre possibilidade clara de rebaixamento

Após a goleada para o Vasco, Alessandro Barcellos assegura que Colorado mostrará poder de reação a fim de se manter na Série A
Após a dura goleada para o Vasco na noite desta sexta-feira (28), o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, comentou com firmeza sobre o risco de rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro. Em coletiva, o dirigente assegurou que o Colorado não cairá para a Série B.

“Tenho plena confiança nos jogadores e na comissão técnica de que vamos superar essa fase. O Internacional não vai cair. Precisamos acreditar, trabalhar e lutar até o fim para transformar este ano difícil em um 2026 diferente”, declarou.

Barcellos também reconheceu sua parcela de responsabilidade pelo mau desempenho da equipe. Segundo ele, tanto a montagem do elenco quanto as decisões da diretoria fazem parte do problema, mas há convicção de que a situação pode ser modificada.

“A responsabilidade é nossa, não apenas da comissão técnica, mas também da direção que construiu este grupo. Estamos assumindo isso e seguimos confiando que é possível reagir. Vamos discutir medidas adicionais, mas o mais importante é que lutaremos até o fim para garantir o Inter na Série A em 2026”, reforçou.

Com o revés diante dos cariocas, o Internacional caiu para a 16ª posição, somando 41 pontos. A diferença para o Vitória, que tem 39 e ainda entra em campo contra o Mirassol neste sábado (29), é de apenas dois pontos. Caso o time baiano vença, o Colorado terminará a rodada dentro da zona de rebaixamento.

O Inter terá dois compromissos decisivos para definir seu futuro: enfrenta o São Paulo na próxima quarta-feira (3), às 20h, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada, e encerra sua participação contra o RB Bragantino, no domingo (7), às 16h, no Beira-Rio.

