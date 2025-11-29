‘A gente não vai cair’, afirma presidente do Inter sobre possibilidade clara de rebaixamento

Após a goleada para o Vasco, Alessandro Barcellos assegura que Colorado mostrará poder de reação a fim de se manter na Série A

“Tenho plena confiança nos jogadores e na comissão técnica de que vamos superar essa fase. O Internacional não vai cair. Precisamos acreditar, trabalhar e lutar até o fim para transformar este ano difícil em um 2026 diferente”, declarou.

Após a dura goleada para o Vasco na noite desta sexta-feira (28) , o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, comentou com firmeza sobre o risco de rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro. Em coletiva, o dirigente assegurou que o Colorado não cairá para a Série B.

Barcellos também reconheceu sua parcela de responsabilidade pelo mau desempenho da equipe. Segundo ele, tanto a montagem do elenco quanto as decisões da diretoria fazem parte do problema, mas há convicção de que a situação pode ser modificada.

“A responsabilidade é nossa, não apenas da comissão técnica, mas também da direção que construiu este grupo. Estamos assumindo isso e seguimos confiando que é possível reagir. Vamos discutir medidas adicionais, mas o mais importante é que lutaremos até o fim para garantir o Inter na Série A em 2026”, reforçou.

Com o revés diante dos cariocas, o Internacional caiu para a 16ª posição, somando 41 pontos. A diferença para o Vitória, que tem 39 e ainda entra em campo contra o Mirassol neste sábado (29), é de apenas dois pontos. Caso o time baiano vença, o Colorado terminará a rodada dentro da zona de rebaixamento.

O Inter terá dois compromissos decisivos para definir seu futuro: enfrenta o São Paulo na próxima quarta-feira (3), às 20h, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada, e encerra sua participação contra o RB Bragantino, no domingo (7), às 16h, no Beira-Rio.