Weverton despista sobre volta ao Palmeiras em final da Libertadores

Goleiro, que ainda se recupera de uma fissura na mão direita, mira mais um título do Verdão: "Chegamos até aqui com mérito e competência"
O goleiro Weverton foi a grande surpresa na coletiva desta sexta-feira (28) ao lado do técnico Abel Ferreira, na véspera da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Diante disso, ele foi questionado sobre a presença no jogo, mas despistou. A decisão ocorre, às 18 horas (de Brasília), no Estádio Monumental U, em Lima (PER).

“Sobre minha presença, o chefe aqui (Abel) é quem sabe. Não só eu, mas todos os meus companheiros estamos nos preparando muito bem, que é o que é preciso ser feito todos os dias para que nosso objetivo seja alcançado desde que começou o campeonato”, despistou Weverton.

O goleiro vem se recuperando de uma fissura na mão direita. Nos últimos treinos, o goleiro esteve nas atividades com os companheiros no gramado, mas apareceu nas fotos ainda com uma proteção no local lesionado.

Weverton sofreu a lesão durante um treino às vésperas do jogo contra o Flamengo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, Carlos Miguel assumiu a titularidade, enquanto Marcelo Lomba tornou-se o reserva imediato.

O experiente goleiro, aliás, foi titular no gol do Palmeiras nas duas últimas conquistas da Libertadores, em 2020 e 2021. Ele, portanto, quer coroar a campanha do Verdão no torneio com mais um título.

“O professor falou muito bem. Chegamos até aqui com mérito e competência porque fizemos muito esforço e sacrifício para chegar até aqui. Mais do que isso, é que a gente possa encerrar da melhor forma possível, que é conquistando mais uma taça, que é nosso grande objetivo”, projetou Weverton.

