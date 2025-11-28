Vitória x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão da Barra luta contra o Z4 diante do Leão Caipira, que mira vaga inédita na Libertadores

O Vitória, com 39 pontos, vive o drama da briga contra a degola. O time depende de si, mas precisa vencer para não correr riscos de entrar no Z4. Já o Mirassol faz campanha histórica, ocupando o quarto lugar. A equipe paulista busca carimbar a vaga direta para a próxima Conmebol Libertadores pela primeira vez em sua história.

A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro continua neste sábado (29) com um duelo decisivo no Barradão. O Vitória recebe o Mirassol às 16h (de Brasília). A partida coloca frente a frente equipes com objetivos opostos na reta final: a luta contra o rebaixamento e o sonho da Libertadores.

Onde assistir

A partida entre Vitória e Mirassol, pela 36ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Vitória

O Vitória encara o jogo como uma final para garantir sua permanência na elite. Vindo de uma sequência relativamente positiva (apenas uma derrota nos últimos cinco jogos), o time aposta na força do Barradão. O técnico Jair Ventura terá força máxima, com exceção dos lesionados Lucas Arcanjo, Claudinho, Janderson e Rúben Ismael.

Como chega o Mirassol

O Mirassol chega a Salvador vivendo o melhor momento de sua história. A equipe está consolidada no G4 e quer garantir a vaga direta na Libertadores o quanto antes. O técnico Rafael Guanaes tem apenas um desfalque certo: o zagueiro titular Jemmes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O restante do time deve ser o mesmo que vem brilhando na competição.

VITÓRIA X MIRASSOL

Brasileirão – 36ª rodada

Data e hora: 29 de novembro de 2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Edu, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Erick, Willian Oliveira, Gabriel Baralhas e Aitor Cantalapiedra; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; José Aldo (N.Moura), Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir: Premiere