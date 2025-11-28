Vídeo: batalha campal em jogo na Bolívia termina com 17 expulsões

Confronto entre Real Oruro e Blooming, pelas quartas de final da Copa da Bolívia, teve uso de gás lacrimogêneo e vítimas hospitalizadas

O duelo entre Real Oruro e Blooming, válido pelas quartas de final da Copa da Bolívia, terminou em violência e com um saldo impressionante: 17 cartões vermelhos. A partida, que já tinha clima tenso desde o primeiro jogo, explodiu em pancadaria logo após o apito final.

Depois de vencer por 2 a 1 em casa, o Blooming buscou o empate em 2 a 2 fora de seus domínios – graças a um pênalti convertido a seis minutos do fim – e garantiu vaga na semifinal. No entanto, não houve tempo para comemoração. Assim que o jogo acabou, os anfitriões iniciaram uma confusão perto do túnel de acesso aos vestiários, e os jogadores das duas equipes partiram para uma briga generalizada.