Vasco x Inter, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Cruz-Maltino e Colorado se enfrentam nesta sexta-feira, em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão
Nesta sexta-feira (28), Vasco Internacional fazem um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento. Os times se enfrentam às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, o confronto terminou empatado em 1 a 1, no Beira-Rio.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, inicia, ao vivo, às 18h, a transmissão. Diego Mazur está confirmado na narração, com o auxílio luxuoso de uma dupla de peso do jornalismo esportivo: a comentarista Rafaela Carolina e o repórter Vanderlei Lima.

