Vasco goleia o Internacional em jogo marcado por temporal e paralisação

Depois de cinco derrotas seguidas, o Vasco massacrou por 5 a 1, praticamente garantiu a permanência na Série A e complicou a vida do Inter / Crédito: Jogada 10

Em jogo marcado por um forte temporal e uma paralisação de mais de uma hora, o Vasco massacrou o Internacional e goleou por 5 a 1, na noite desta sexta-feira (28), em São Januário, e voltou a vencer depois de cinco derrotas seguidas. Rayan, duas vezes, Andrés Gómez, Barros e Nuno Moreira marcaram pelo Cruz-Maltino, enquanto Ricardo Mathias descontou para o Colorado. O resultado, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, praticamente garantiu a permanência do Vasco na Série A e complicou o Inter na luta contra o rebaixamento. Afinal, com a goleada o Vasco chegou a 45 pontos, subiu para a 10a colocação e, agora, tem seis pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time dentro do Z4. O time no baiano, no entanto, ainda joga nesta rodada. Já o Inter pasou nos 41 pontos e segue na 15a colocação, em situação cada vez mais delicada no Brasileiro.

O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (2), às 19h (horário de Brasília), contra o Mirassol, novamente em São Januário. No dia seguinte, o Internacional visita o São Paulo, às 20h (horário de Brasília). Este jogo, no entanto, será na Vila Belmiro. Vasco arrasador no começo O Vasco começou a partida de forma arrasadora em São Januário. Logo aos 3′, Andrés Gómez roubou a bola de Aguirre, invadiu a área, driblou a marcação e finalizou cruzado, sem chances para Rochet. Mas o Cruz-Maltino não parou por aí. Aos 8′, Paulo Henrique ganhou uma dividida com Bernabei e tocou para Rayan. O camisa 77 avançou e finalizou no canto esquerdo para fazer 2 a 0 para o Vasco. O time de Fernando Diniz seguiu pressionando o Inter, que não se encontrava em campo. Ramón Diaz tentou arrumar o time com a entrada de Ricardo Mathias no lugar de Aguirre. O zagueiro, que havia falhado no primeiro gol do Vasco, inclusive saiu de campo visivelmente chateado. Mas o Vasco seguiu em cima e quase ampliou com Coutinho, que mandou no travessão. Inter empata no fim do primeiro tempo A partir dos 40′, o Inter passou a tentar sair para o jogo e, enfim, passou a criar jogadas de ataque. Primeiro, o Colorado chegou com perigo com Bernabei, que tentou duas vezes. Na sequência, aos 47′, o time gaúcho conseguiu balançar as redes. Alan Rodrígue cruzou pela direita e Ricardo Mathias desviou para o gol.

Jogo é interrompido por mais de uma hora A chuva, que começou a cair em São Januário na metade do primeiro tempo, se transformou em temporal durante o intervalo. Assim, o gramado da Colina não aguentou a começou acumular muitas poças de água. A chuva não deu trégua durante o intervalo e, quando o árbitro Rodrigo Pereira de Lima constatou que não havia condições de jogo. A partida ficou parada por cerca de 1h20. Neste período, o juiz fez duas vistorias no gramado. No entanto, os clubes ainda eram contrários ao retorno da partida. Apesar das reclamações, o jogo voltou já sem poças aparentes no gramado. Vitória vira goleada Depois de uma longa espera, o Vasco começou o segundo tempo da mesma forma que iniciou o primeiro. Logo com 1′, Andrés Gómez cruzou uma bola rasteira e Rayan, livre, só empurrou para as redes. O lance chegou a ser analisado pelo VAR por possível falta no começo da jogada, mas o gol foi confirmado.