Vasco goleia o Internacional em jogo marcado por temporal e paralisação

Vasco goleia o Internacional em jogo marcado por temporal e paralisaçãoDepois de cinco derrotas seguidas, o Vasco massacrou por 5 a 1, praticamente garantiu a permanência na Série A e complicou a vida do Inter
Em jogo marcado por um forte temporal e uma paralisação de mais de uma hora, o Vasco massacrou o Internacional e goleou por 5 a 1, na noite desta sexta-feira (28), em São Januário, e voltou a vencer depois de cinco derrotas seguidas. Rayan, duas vezes, Andrés Gómez, Barros e Nuno Moreira marcaram pelo Cruz-Maltino, enquanto Ricardo Mathias descontou para o Colorado. O resultado, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, praticamente garantiu a permanência do Vasco na Série A e complicou o Inter na luta contra o rebaixamento.
Afinal, com a goleada o Vasco chegou a 45 pontos, subiu para a 10a colocação e, agora, tem seis pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time dentro do Z4. O time no baiano, no entanto, ainda joga nesta rodada. Já o Inter pasou nos 41 pontos e segue na 15a colocação, em situação cada vez mais delicada no Brasileiro.
O Vasco volta a campo na próxima terça-feira (2), às 19h (horário de Brasília), contra o Mirassol, novamente em São Januário. No dia seguinte, o Internacional visita o São Paulo, às 20h (horário de Brasília). Este jogo, no entanto, será na Vila Belmiro.
Vasco arrasador no começo
O Vasco começou a partida de forma arrasadora em São Januário. Logo aos 3′, Andrés Gómez roubou a bola de Aguirre, invadiu a área, driblou a marcação e finalizou cruzado, sem chances para Rochet. Mas o Cruz-Maltino não parou por aí. Aos 8′, Paulo Henrique ganhou uma dividida com Bernabei e tocou para Rayan. O camisa 77 avançou e finalizou no canto esquerdo para fazer 2 a 0 para o Vasco.
O time de Fernando Diniz seguiu pressionando o Inter, que não se encontrava em campo. Ramón Diaz tentou arrumar o time com a entrada de Ricardo Mathias no lugar de Aguirre. O zagueiro, que havia falhado no primeiro gol do Vasco, inclusive saiu de campo visivelmente chateado. Mas o Vasco seguiu em cima e quase ampliou com Coutinho, que mandou no travessão.
Inter empata no fim do primeiro tempo
A partir dos 40′, o Inter passou a tentar sair para o jogo e, enfim, passou a criar jogadas de ataque. Primeiro, o Colorado chegou com perigo com Bernabei, que tentou duas vezes. Na sequência, aos 47′, o time gaúcho conseguiu balançar as redes. Alan Rodrígue cruzou pela direita e Ricardo Mathias desviou para o gol.
Jogo é interrompido por mais de uma hora
A chuva, que começou a cair em São Januário na metade do primeiro tempo, se transformou em temporal durante o intervalo. Assim, o gramado da Colina não aguentou a começou acumular muitas poças de água. A chuva não deu trégua durante o intervalo e, quando o árbitro Rodrigo Pereira de Lima constatou que não havia condições de jogo.
A partida ficou parada por cerca de 1h20. Neste período, o juiz fez duas vistorias no gramado. No entanto, os clubes ainda eram contrários ao retorno da partida. Apesar das reclamações, o jogo voltou já sem poças aparentes no gramado.
Vitória vira goleada
Depois de uma longa espera, o Vasco começou o segundo tempo da mesma forma que iniciou o primeiro. Logo com 1′, Andrés Gómez cruzou uma bola rasteira e Rayan, livre, só empurrou para as redes. O lance chegou a ser analisado pelo VAR por possível falta no começo da jogada, mas o gol foi confirmado.
O Vasco, inclusive, seguiu em cima e fez o quarto com Barros. Aos 11′, em cobrança de escanteio, o volante subiu sozinho e mandou de cabeça. Rochet defendeu, mas, no rebote, o próprio Barros empurrou para as redes. Perdido em campo, o Inter virou presa fácil e o Vasco transformou a vitória em goleada. Aos 19′, Numo Moreira recebeu de Paulo Henrique e finalizou cruzado. Rochet falhou e espalmou para o próprio gol.
Festa e provocação da torcida do Vasco
Com o placar elástico, a torcida do Vasco fez uma grande festa em São Januário. Inclusive, com gritos de provocação, como “o Inter vai jogar a Série B” e xingamentos ao técnico Ramón Diáz, do Colorado. Sem poder de reação, o Colorado não conseguiu nem sequer esboçar ataques de perigo para tentar diminuir o vexame em São Januário.
VASCO 5 X 1 INTERNACIONAL
Campeonato Brasileiro – 36ª rodada
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 28/11/2025 (sexta-feira), às 19h30h (horário de Brasília)
Público presente:
Público pagante:
Renda:
Gols: Andrés Gómez, 3’/1ºT (1-0), Rayan, 8’/1ºT (2-0), Ricardo Mathias, 47’/1ºT (2-1), Rayan, 1’/2ºT (3-1), Barros, 11’/2ºT (4-1), Nuno Moreira, 19’/2ºT (5-1)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes (Puma Rodríguez, 23’/2ºT) e Coutinho (Vegetti, 32’/2ºT); Andrés Gómez (Matheus França, 32’/2ºT), Nuno Moreira (Hugo Moura, 23’/2ºT) e Rayan (Paulinho, 38’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Aguirre (Ricardo Mathias, 14’/1ºT), Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia (Luis Otávio, 12’/2ºT (Bruno Henrique, 23’/2ºT)), Alan Rodríguez e Alan Patrick (Borré, 12’/2ºT) ; Vitinho e Carbonero. Técnico: Rámon Díaz.
Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
CartãoAmarelo: Carbonero (INT)
Cartão Vermelho: