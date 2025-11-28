Vai sair? Mesmo após goleada, Crespo deve seguir no São Paulo em 2026

Vai sair? Mesmo após goleada, Crespo deve seguir no São Paulo em 2026Após dura derrota no Maracanã, treinador reafirmou vontade de seguir no Tricolor e ganha respaldo da diretoria
A noite de quinta-feira (27) marcou o capítulo mais duro da atual passagem de Hernán Crespo pelo São Paulo. O time sofreu uma derrota por 6 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão, resultado que colocou pressão imediata sobre o comando técnico. Apesar da tensão, o clube decidiu manter o treinador no cargo.
O aval veio do executivo de futebol Rui Costa, que se pronunciou publicamente antes mesmo da entrevista coletiva de Crespo.
“O Crespo vai dar sua entrevista, eu vim aqui antes, pois entendemos que era fundamental, em respeito ao torcedor, não é só o Crespo que tem que falar, nós também para pedir desculpas ao torcedor. Não houve pedido de demissão, minha presença aqui é em respeito ao nosso torcedor”, afirmou o dirigente.
Visivelmente abalado, Crespo não demonstrou intenção de deixar o comando e fez questão de projetar o futuro. Em tom firme, destacou que pretende contribuir ativamente para a reestruturação do elenco a partir de 2026.
“A ideia é continuar e planejar o futuro, pois tenho que acreditar e confiar, quero o melhor para o São Paulo e acho que posso fazer parte e ser solução. Confiar que as coisas vão acontecer, então faz parte da minha vida, não tenho como explicar por que tenho tanto amor pelo São Paulo, mas é assim e tento ajudar”, declarou.
Treinador permanece enquanto tiver respaldo
Em sua segunda passagem pelo clube, o treinador reiterou que permanecerá enquanto tiver respaldo interno.
“Quando a diretoria achar que eu não posso ajudar, vou sair ou vou ser demitido pela segunda vez do São Paulo (risos). Como jogador, eu fui assim, tentei ganhar em todos os lados. E como técnico fui assim também, fui um dos poucos que ganhou em três continentes diferentes, então posso ser parte da solução. Neste momento, a ideia é reconstruir”, completou.
Próximo compromisso do São Paulo
O São Paulo agora tenta reagir na reta final do campeonato. O próximo compromisso será na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada, em mais um teste para a equipe e para Crespo neste momento de instabilidade.