Vai sair? Mesmo após goleada, Crespo deve seguir no São Paulo em 2026

Após dura derrota no Maracanã, treinador reafirmou vontade de seguir no Tricolor e ganha respaldo da diretoria / Crédito: Jogada 10

A noite de quinta-feira (27) marcou o capítulo mais duro da atual passagem de Hernán Crespo pelo São Paulo. O time sofreu uma derrota por 6 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão, resultado que colocou pressão imediata sobre o comando técnico. Apesar da tensão, o clube decidiu manter o treinador no cargo. O aval veio do executivo de futebol Rui Costa, que se pronunciou publicamente antes mesmo da entrevista coletiva de Crespo.

“O Crespo vai dar sua entrevista, eu vim aqui antes, pois entendemos que era fundamental, em respeito ao torcedor, não é só o Crespo que tem que falar, nós também para pedir desculpas ao torcedor. Não houve pedido de demissão, minha presença aqui é em respeito ao nosso torcedor”, afirmou o dirigente. Visivelmente abalado, Crespo não demonstrou intenção de deixar o comando e fez questão de projetar o futuro. Em tom firme, destacou que pretende contribuir ativamente para a reestruturação do elenco a partir de 2026. “A ideia é continuar e planejar o futuro, pois tenho que acreditar e confiar, quero o melhor para o São Paulo e acho que posso fazer parte e ser solução. Confiar que as coisas vão acontecer, então faz parte da minha vida, não tenho como explicar por que tenho tanto amor pelo São Paulo, mas é assim e tento ajudar”, declarou. Treinador permanece enquanto tiver respaldo Em sua segunda passagem pelo clube, o treinador reiterou que permanecerá enquanto tiver respaldo interno.