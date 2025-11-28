Torcida do Atlético coloca faixas em protesto contra diretoria: “Medíocre e frouxa”

Massa atleticana não está nada satisfeita com os dirigentes e com o rendimento do time, que perdeu a final da Sul-Americana no sábado / Crédito: Jogada 10

A torcida do Atlético parece não estar nada satisfeita com o rendimento do time. Afinal, a sede da Associação, em Lourdes, amanheceu com faixas com cobranças à diretoria do clube. No último sábado (22), o Galo perdeu a final da Copa Sul-Americana para o Lanús nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal. Hulk, Biel e Vitor Hugo desperdiçaram suas cobranças. Em seguida, na última terça, ficou no 1 a 1 com o Flamengo, na Arena MRV. Aliás, nas arquibancadas, somente 18.321 presentes, um público bem abaixo do esperado e que reflete a insatisfação dos torcedores.

LEIA MAIS: Representante de Hulk aguarda Atlético e não garante permanência do atacante Uma das faixas dizia: “O time de futebol é reflexo dessa diretoria medíocre, frouxa e simpática”. Os torcedores também direcionaram os protestos ao presidente da associação: “Fora Sérgio Coelho e os puxas sacos”. O Atlético tem remotas chances de disputar a próxima edição da Libertadores. Com três partidas a disputar no Brasileirão, o Galo está na 12ª colocação, com 45 pontos, e tenta terminar em oitavo para tentar uma vaga na competição. Atualmente é ocupada pelo São Paulo, com 48, que tem uma partida a mais. Caso o campeão da Copa do Brasil seja Cruzeiro ou Fluminense, que já integram o G7 do Brasileirão, abre-se a oitava vaga, que daria um lugar na pré-Libertadores.