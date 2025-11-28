Somente Pedro não vai a campo no último treino do Flamengo antes da final da Libertadores

Somente Pedro não vai a campo no último treino do Flamengo antes da final da LibertadoresAté Plata, suspenso para a decisão, participa da atividade em Videna, CT da seleção peruana; Ortiz treina sem qualquer restrição
O Flamengo contou praticamente com o elenco completo para a atividade desta sexta-feira (28), em Videna, centro de treinamento da seleção peruana, situado no bairro de San Luís, em Lima, capital do país. Somente o atacante Pedro, com lesão muscular na coxa esquerda, não foi a campo. Até porque ele será desfalque do técnico Filipe Luís para a grande decisão da Libertadores, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental.
Léo Ortiz, que era dúvida, treinou sem restrição, ao menos durante o período de 15 minutos aberto à imprensa. O atacante Gonzalo Plata, por sua vez, esteve em campo com os companheiros, entretanto estará fora de combate em virtude da expulsão na semifinal contra o Racing.
A atividade, que começou às 10h08 (horário local), teve um clima descontraído. O início ficou marcado por duelo de “futmesa” entre os atacantes Michael, Everton Cebolinha, e os volantes Pulgar e Evertton Araújo.
Do outro lado do campo, atletas trocavam lançamentos entre si. Posteriormente, os jogadores se reuniram no centro do gramado para realizar uma gigantesca roda de bobo. Com direito a risadas e brincadeiras, o clima era de pura descontração. Diversos jornalistas, aliás, acompanharam a atividade. Do lado de fora do CT, seis torcedores do Flamengo se reuniram e cantaram em forma de apoio ao elenco rubro-negro.
Dessa forma, a expectativa é que o Rubro-Negro entre em campo com a seguinte escalação: Rossi; Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e de Arrascaeta; Luiz Araújo (Samuel Lino), Carrascal e Bruno Henrique.