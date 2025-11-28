Somente Pedro não vai a campo no último treino do Flamengo antes da final da Libertadores

Até Plata, suspenso para a decisão, participa da atividade em Videna, CT da seleção peruana; Ortiz treina sem qualquer restrição / Crédito: Jogada 10

O Flamengo contou praticamente com o elenco completo para a atividade desta sexta-feira (28), em Videna, centro de treinamento da seleção peruana, situado no bairro de San Luís, em Lima, capital do país. Somente o atacante Pedro, com lesão muscular na coxa esquerda, não foi a campo. Até porque ele será desfalque do técnico Filipe Luís para a grande decisão da Libertadores, neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Monumental. Léo Ortiz, que era dúvida, treinou sem restrição, ao menos durante o período de 15 minutos aberto à imprensa. O atacante Gonzalo Plata, por sua vez, esteve em campo com os companheiros, entretanto estará fora de combate em virtude da expulsão na semifinal contra o Racing.