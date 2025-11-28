Sergio Ramos não deve prolongar passagem no futebol mexicano

A alegação do profissional de imprensa que atua no programa televisivo ‘El Chiringuito’, o defensor de 39 anos está decidido que não quer prolongar seu acordo com o clube do México. A saber, o vínculo em questão termina no próximo dia 31 de dezembro.

De acordo com informação do jornalista espanhol Juanfe Sanz, uma das contratações mais bombásticas da história do futebol mexicano está com os dias contados no país. Mais especificamente, o zagueiro Sergio Ramos, do Monterrey.

A decisão de Ramos, por sinal, não term necessária relação com a possibilidade iminente da equipe faturar um título nacional. Nas quartas de final do Apertura da Liga MX, o Monterrey joga a partida de volta, contra o América, depois de vencer por 2 a 0 em seus domínios. O embate decisivo acontece no próximo sábado (29), às 20h (de Brasília), na Cidade do México.

Desde que chegou aos Rayados, em fevereiro deste ano, o zagueiro assumiu papel de liderança no vestiário e também no caráter técnico. Não por acaso, ele fez 31 jogos, com sete gols marcados. Entretanto, diferente do que ocorreu nos tempos de Real Madrid e Paris Saint-Germain, ainda não levantou nenhuma taça com a representação mexicana.

Neste momento, dois caminhos são colocados como os mais prováveis para a sequência da carreira do defensor multicampeão que está com 39 anos. O primeiro deles é um retorno ao futebol espanhol, algo que teria a preferência tanto de Sergio Ramos como, também, da família como um todo. A outra alternativa seria em outro clube do continente europeu, a depender do projeto apresentado.



