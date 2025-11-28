Sem Weverton, Palmeiras encerra preparação em Lima e define time

O Palmeiras encerrou, na tarde desta sexta-feira (28/11), a sua preparação para a grande final da Copa Libertadores da América. O técnico Abel Ferreira comandou a última atividade no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru. O elenco, portanto, realizou os ajustes finais para o confronto decisivo contra o Flamengo, que ocorre neste sábado (29/11), às 18h, no Estádio Monumental “U”. A imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros 20 minutos do trabalho, que contou com atividades táticas e um tradicional “rachão” para descontrair o ambiente antes da decisão.

O treino confirmou o cenário pessimista para o goleiro Weverton. O titular absoluto da posição, que se recupera de lesão, chegou ao gramado depois dos companheiros, pois concedeu entrevista coletiva antes. No entanto, ele realizou apenas exercícios separados e específicos, longe do grupo principal. Sua ausência no time titular, portanto, é dada como certa. Além dele, Paulinho e Lucas Evangelista, que já estão parados há mais tempo, também não participaram da atividade e seguem fora. Apesar disso, a comissão técnica levou todos para Lima para manter a unidade do elenco.