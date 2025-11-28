Seleção Brasileira feminina joga mal e perde amistoso para Noruega

Em jogo realizado na Espanha, Brasil não se encontra e perde para as europeias por 3 a 1. Mariza fez o gol canarinho

A seleção feminina volta a campo na próxima terça-feira (2), quando enfrenta Portugal no Estádio Municipal de Aveiro, às 16h45 (de Brasília). Aliás, será o último amistoso do Brasil em 2025.

O Brasil jogou mal e sucumbiu à grande força física da Noruega em amistoso realizado no Estádio Municipal de La Línea, em Cádiz, na Espanha. Com pouca inspiração, a Seleção Feminina perdeu nesta sexta-feira (28) por 3 a 1. Gaupset (2) e Emma Godo, de pênalti, marcaram os gols das europeias. Mariza descontou.

Desde o início do jogo, a Noruega dominou as ações, muito pela pouca efetividade ofensiva e nos combates da Seleção Brasileira. Muitos erros de passes marcaram a partida pelo lado canarinho. Do outro lado, as escandinavas marcavam bem, fazendo pressão na saída de bola. Assim, abriu o placar logo aos dez minutos, com Gaupset aproveitando roubada de bola no meio de campo. O Brasil melhorou um pouco nos minutos finais e criou algumas chances. Em uma delas, gerou escanteio que Angelina cobrou para Mariza empatar.

O empate não era justo pelo que as meninas do Brasil não fizeram em campo. Na segunda etapa, a situação ficou ainda pior. A Seleção não conseguia sair do campo de defesa, muito pela boa marcação norueguesa. Dessa maneira, as europeias ficaram novamente em vantagem aos oito minutos, quando Hegerberg foi lançada no meio da defesa e rolou para Gaupset marcar.

A superioridade era tamanha que a Noruega fez o terceiro, de pênalti, com Emma Godo, que bateu no cantinho e não deu chances para Lorena. O técnico Arthur Elias tentou acabar com a passividade do Brasil em campo, mas as substituições não surtiram efeito, e a Noruega garantiu o triunfo no amistoso.