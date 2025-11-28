Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo depende de adversários para garantir vaga na Libertadores

Tricolor precisa manter a oitava colocação no Brasileirão e ficar na torcida por Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil
A goleada sofrida pelo São Paulo para o Fluminense, na noite da última quinta-feira (27), encerrou as chances do Tricolor de conseguir a classificação para a Libertadores pelo Brasileirão. Entretanto, o clube ainda tem chances de disputar a competição continental no ano que vem.

Para tentar amenizar o clima tenso no final da temporada, o Tricolor depende dos resultados da Copa do Brasil para se classificar à Libertadores. No caso, o clube torce para Cruzeiro e Fluminense conquistarem o título. Até mesmo se as duas equipes avançarem na semifinal já basta, já que a dupla tem a vaga garantida pelo Brasileirão, o que ampliaria a zona de classificação para a competição para oito times.

Entretanto, isso só será definido após o término do Brasileirão. Afinal, as semifinais da Copa do Brasil acontecem após o término do campeonato. Assim, o Tricolor terá que fazer a sua parte e ficar no aguardo por algumas semanas.

No momento, o São Paulo é o oitavo colocado, com 48 pontos, mas pode cair na tabela ainda nesta rodada. O Corinthians, com 45 pontos, entra em campo no domingo (30), quando encara o Botafogo, na Neo Química Arena, e pode ultrapassar o rival. O Tricolor encerra sua participação no Brasileirão contra o Internacional, na Vila Belmiro, e contra o Vitória, no Barradão.

