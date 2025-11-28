São Paulo depende de adversário para garantir vaga na Libertadores

São Paulo depende de adversário para garantir vaga na LibertadoresTricolor precisa manter a oitava colocação no Brasileirão e ficar na torcida por Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil
A goleada sofrida pelo São Paulo para o Fluminense, na noite da última quinta-feira (27), encerrou as chances do Tricolor de conseguir a classificação para a Libertadores pelo Brasileirão. Entretanto, o clube ainda tem chances de disputar a competição continental no ano que vem.
Para tentar amenizar o clima tenso no final da temporada, o Tricolor depende dos resultados da Copa do Brasil para se classificar à Libertadores. No caso, o clube torce para Cruzeiro e Fluminense conquistarem o título. Até mesmo se as duas equipes avançarem na semifinal já basta, já que a dupla tem a vaga garantida pelo Brasileirão, o que ampliaria a zona de classificação para a competição para oito times.
Entretanto, isso só será definido após o término do Brasileirão. Afinal, as semifinais da Copa do Brasil acontecem após o término do campeonato. Assim, o Tricolor terá que fazer a sua parte e ficar no aguardo por algumas semanas.
No momento, o São Paulo é o oitavo colocado, com 48 pontos, mas pode cair na tabela ainda nesta rodada. O Corinthians, com 45 pontos, entra em campo no domingo (30), quando encara o Botafogo, na Neo Química Arena, e pode ultrapassar o rival. O Tricolor encerra sua participação no Brasileirão contra o Internacional, na Vila Belmiro, e contra o Vitória, no Barradão.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.