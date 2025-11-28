Santos x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Nesta sexta-feira (28/11), às 21h30, em um duelo que pode ser determinante na briga contra o rebaixamento, Santos e Sport se enfrentam, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o 17° colocado, com 38 pontos somados e precisa desesperadamente vencer para deixar o Z4. Por outro lado, o Leão de Recife está na lanterna com 17 pontos e já está matematicamente rebaixado na Série A.

A Voz do Esporte, atenta a todos os detalhes do embate, inicia a transmissão, ao vivo, a partir de 20h. Eduardo Rizzati assume a bronca na narração. Diogo Martin veste a camisa 10 nos comentários. E, por fim, Pedro Rigoni marca os seus golaços na transmissão.