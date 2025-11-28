Rivaldo sobre decisão da Libertadores: “Flamengo entra com o favoritismo para a final, mas pouco”

Pentacampeão analisa o confronto decisivo, aponta leve favoritismo ao Fla e comenta reencontro de Andreas com o clube onde falhou em 2021 / Crédito: Jogada 10

A decisão da Libertadores, marcada para este sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru, coloca frente a frente as duas equipes que há anos ditam o ritmo do futebol brasileiro e sul-americano. Palmeiras e Flamengo voltam a decidir o torneio mais importante do continente, repetindo a presença constante em campanhas vitoriosas recentes. Assim, o pentacampeão mundial Rivaldo analisou o duelo, que promete parar o Brasil. Ao projetar o confronto, que coroará o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, Rivaldo aponta uma ligeira vantagem para o Rubro-Negro, mas faz questão de frisar que o favoritismo não garante nada em decisões desse porte.

“Acho que o Flamengo entra com mais favoritismo para a final, mas bem pouco. Está numa situação melhor, praticamente precisando de uma vitória para ser campeão brasileiro. Já no Palmeiras, teoricamente, o Abel Ferreira largou o Brasileirão para pensar só nessa decisão. Eles vão jogar tudo nessa final para justificar o ano”, analisou Rivaldo, à Betfair. Para o ex-jogador, essa escolha do técnico português aumenta a pressão, mas também pode servir de motor emocional. “O Palmeiras de Abel sabe que se não ganhar a Libertadores, mesmo sendo um treinador histórico do clube, vai ser bastante criticado por ter aberto mão do Brasileiro. Por isso, acredito que ele está preparado para essa final e vai motivar todos os jogadores a tentar ganhar do Flamengo. Mas o clube carioca, pela situação em que está, chega mais confiante. Só que é uma final, e o Palmeiras vai fazer o possível para ganhar”. Rivaldo aponta equilíbrio entre as duas equipes Rivaldo vê o Flamengo com mais nomes e força individual, mas ressalta o equilíbrio competitivo entre os dois times.

“O Flamengo é o time que tem mais elenco, mais jogadores, atletas com mais nome e histórico de conquistas. Já o entrosamento do Palmeiras é o diferencial da equipe, o treinador faz bom trabalho e tira o máximo dos jogadores. Mas falando somente de nomes, o Flamengo é mais forte. Acho que o time carioca tem uma pequena vantagem, mas isso não significa nada numa final. O Palmeiras pode ir lá, vencer e ser campeão”, comentou. Sobre o duelo entre os treinadores, o pentacampeão mundial afasta qualquer narrativa de que a experiência de Abel Ferreira em finais de Libertadores colocaria Filipe Luís em desvantagem. Para Rivaldo, o que decide é o comportamento dentro das quatro linhas. “Acho que não dá vantagem nenhuma. Quem vai fazer toda a diferença serão os jogadores em campo. Quem tiver mais vontade de ser campeão é que vai ganhar. O treinador não entra. Eles já sabem exatamente o time que vão colocar. Depois vai depender dos atletas darem a vida para serem campeões. Um treinador experiente ou não pode errar uma substituição; isso acontece no futebol, mas em campo quem decide são os jogadores”, ressaltou.

Domínio é reflexo do extracampo Para o pentacampeão mundial, a estabilidade dos dois clubes se explica pela forma como foram construídos e conduzidos nos últimos anos. Segundo ele, não se trata apenas de ter bons jogadores. “Acho que além do bom entrosamento e dos bons jogadores que têm, conta muito a maneira de trabalhar das diretorias nestes últimos anos: eles sabem contratar, trazem jogadores de qualidade que com certeza vão se destacar na equipe titular, mantêm pagamentos em dia, sem atrasos. Isso deixa os jogadores felizes e a harmonia acaba ajudando o desenvolvimento das equipes”, afirmou Rivaldo. O ex-jogador acrescenta que a infraestrutura oferecida pelos dois gigantes é um elemento decisivo:

“A estrutura do Palmeiras é muito boa e a do Flamengo também, e isso ajuda muito aos times a conquistarem títulos e estarem sempre na linha de frente dos títulos que disputam. Quando você tem um ambiente assim, tudo fica mais fácil para brigar por títulos. É por isso que, nos últimos anos, os dois vêm fazendo grandes campeonatos”. Andreas encara o passado e a ausência de Pedro A final também marca um reencontro simbólico: o de Andreas Pereira com o Flamengo, clube pelo qual viveu uma das falhas mais marcantes de sua carreira na final de 2021, justamente contra o mesmo Palmeiras que agora defende. Rivaldo vê maturidade no meia para lidar com o momento. “É uma coincidência interessante: ele vai enfrentar o clube em que falhou, e o clube atual dele foi o campeão naquela final. Agora, logicamente, ele vai tentar acertar tudo e ser campeão pelo Palmeiras. É algo que já passou. Não é para ser esquecido, porque vai jogar uma final novamente, e acredito que, com isso, ele vai estar mais concentrado para que não se repita o que aconteceu há quatro anos. Ele tem de estar bem concentrado e deixar o que aconteceu no passado. Já é um jogador mais experiente e teve tempo para aprender com o que aconteceu na final de 2021”, defende o pentacampeão mundial.