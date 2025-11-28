Rayan vê goleada como virada de chave do Vasco na reta final

Rayan vê goleada como virada de chave do Vasco na reta finalJoia marcou dois gols na vitória sobre o Internacional por 5 a 1, nesta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão
O Vasco aplicou uma goleada histórica contra o Internacional. Em dia de baile na Barreira, o Cruz-Maltino atropelou o Colorado por 5 a 1, nesta sexta-feira (28), em São Januário, pela 36ª rodada do Brasileirão, e encerrou a sequência de cinco derrotas consecutivas. Dessa forma, o atacante Rayan, que marcou dois gols, ressaltou a importância da vitória para recuperar o lado anímico na reta final.
“Estávamos precisando dessa vitória. Chegamos pressionados depois de cinco derrotas seguidas. Então essa vitória foi muito importante para gente. Eu só gosto de jogar futebol, seja no sol ou na chuva, então só queria jogar futebol. Fico feliz pelo carinho (da torcida do Vasco) e vou tentar retribuir dentro de campo sempre”, disse Rayan.
Com início avassalador, o Vasco fez 2 a 0 em 10 minutos. Rayan fez o segundo gol, cinco minutos depois de Andrés Gómez abrir o placar. Na reta final do primeiro tempo, no entanto, o Cruz-Maltino perdeu fôlego e viu o Internacional descontar com Ricardo Mathias. Contudo, o Gigante da Colina voltou avassalador para a etapa final e ampliou com Rayan, Barros e Nuno Moreira.
Com a goleada, o Vasco subiu para o 10º lugar com 45 pontos, encerrou a sequência de cinco derrotas consecutivas e permanece vivo na briga por uma vaga na Libertadores. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Mirassol, na próxima terça-feira (2), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela 37ª rodada do Brasileirão.
