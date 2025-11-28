Polêmica: empresários dos EUA querem fundir rivais centenários do futebol inglês

Em meio à maior crise da sua história, o Sheffield Wednesday é surpreendido por uma proposta que sugere unir forças com o rival United

Segundo a mídia inglesa, os empresários que administram o Wednesday confirmaram ter recebido um e-mail do grupo americano COH Sports — proprietário do United — perguntando o preço para comprar o clube e citando explicitamente a possibilidade de unificar as duas instituições. Para muitos torcedores, a ideia é uma afronta.

O caos que já dominava o Sheffield Wednesday ganhou contornos ainda mais surreais. Enquanto o clube segue à venda após entrar em administração e perder 12 pontos, surgiu uma proposta impossível de ignorar: um suposto interesse de fusão com o arquirrival Sheffield United.

A repercussão foi imediata. A torcida do Wednesday explodiu nas redes, classificando a proposta como “provocação”, e “piada de mau gosto”. Já os apoiadores do United também demonstraram surpresa, embora alguns tenham visto a possibilidade como uma jogada ousada de mercado — porém dificilmente aceitável.

Além da forte rejeição popular, há um obstáculo quase intransponível: a English Football League (EFL) dificilmente autorizaria a fusão. Especialistas apontam que o órgão regulador não tem precedentes para aprovar uma união desse porte, ainda mais envolvendo clubes com rivalidade tão profunda.

A proposta surge justamente quando o Wednesday vive um dos momentos mais dramáticos de sua história. A dívida disparou, salários atrasaram e o clube foi colocado à venda às pressas. Entre os interessados estavam empresários, fundos e até ex-donos de clubes — mas ninguém imaginou um cenário onde o arquirrival surgiria como possível comprador.

Por enquanto, tudo indica que a fusão não deve prosperar. Porém, o simples fato de ter sido cogitada já transformou o clima da cidade: de um lado, incredulidade; de outro, indignação; e, no meio de tudo, um Wednesday tentando sobreviver ao próprio colapso.