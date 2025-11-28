Papel de jogadoras se consolida com programa de ações sociais da Fifa

A entidade promoveu em agosto a primeira edição do Programa de Iniciativas Sociais ao receber 14 jogadoras de futebol de referência em Paris / Crédito: Jogada 10

A Fifa realizou a primeira edição do seu programa de ações sociais em agosto, na cidade de Paris, e contou com a participação de jogadoras de futebol, sendo 14 personagens e referências mundiais. Este projeto simboliza um teste com uma missão simples e essencial: oferecer as ferramentas necessárias para as jogadoras profissionais de futebol em atividade e já aposentadas imporem suas vozes. Além de suas presenças públicas, visibilidades e recursos à disposição de ações sociais benéficas. Assim, o grupo de 14 jogadores é composto por Kadeisha Buchanan, Tabitha Chawinga, Melchie Dumornay, Mary Earps, Gaelle Enganamouit, Formiga, Laura Georges. Além disso, Saki Kumagai, Alessia Russo, Bunny Shaw, Malia Steinmetz, Seba Tawfiq e Lydia Williams. No caso, um elenco formado por campeãs e históricas personagens da Copa do Mundo Feminina, assim como as melhores jogadoras no contexto mundial.

Experiências são essenciais para criação de iniciativas Na reunião em agosto, elas tiveram a chance de idealizar e conduzir suas próprias propostas. Suas vivências tanto no futebol com na vida em geral foram bases para alguns projetos como: dar suporte a mulheres que desempenham papel de líderes, apoiar e observar mães solteiras, divulgar academias de futebol exclusiva para meninas, etc. O programa da Fifa converte a capacidade de induzir em resultados materiais. Também contribui para alguns dos ícones com maior valorização do futebol a realizar modificações reais e longevas. Principalmente em congruência com a responsabilidade da Fifa em aumentar as chances e a disponibilidade para mulheres e meninas praticarem o esporte pelo planeta. As personagens contaram com o incentivo e suporte da Fifa, além de diversas sugestões de uma figura externa e perita em ações sociais conectadas à modalidades esportivas. Em nnovembro, as jogadoras chegaram a três meses de supervisão personalizada depois do primeiro seminário, que ocorreu em Paris.

Objetivo do programa da Fifa Uma das missões do projeto é que as jogadoras profissionais consigam auxiliar em cenários que lhes causam apreensão. Depois dos três meses de treinamento e suporte, as 14 atletas de futebol escolhidas para o projeto teste se encontraram em outra ocasião, dessa vez em novembro para expor seus projetos de iniciativas sociais para um painel. Diversas jogadoras desejavam utilizar sua relevância em prol de ações sociais era uma meta que consideraram ainda não terem alcançado. Assim, o programa da Fifa disponibiliza o incentivo e artifícios que possibilitam este contexto. Outros trunfos são a bagagem e o suporte da entidade, bem como orientações especializadas para as jogadoras, apoio financeiro e visibilidade em âmbito global. Tierna Davidson, campeão mundial com os EstadosUnidos e jogadora do Gotham FC é um dos vários exemplos de inntegrantes do programa da Fifa que as iniciativas surgem por meio de suas vivências pessoais no futebol feminino. O suporte do projeto da entidade mundial que administra o esporte foi primordial principalmente em um ano complicado pelas diversas contusões que sofreu.