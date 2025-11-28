Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Alviverde e Rubro-Negro protagonizam duelo épico para descobrir quem será o primeiro brasileiro tetra da Libertadores; saiba as informações / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora! Neste sábado (29/11), conheceremos, enfim, o primeiro time brasileiro a ostentar a marca de primeiro tetracampeão da Libertadores. Principais clubes do país na última década, Palmeiras e Flamengo duelam a partir das 16h (18h de Brasília), no estádio Monumental de Lima, na capital do Peru, em busca da Glória Eterna. Saibamos, então, como chegam os rivais para este jogo que promete parar a América do Sul. Onde assistir A partida terá transmissão da Globo pela TV aberta, da ESPN pela TV fechada, e da GE TV, Disney+ e Paramount+ pelo streaming.

Como chega o Palmeiras Assim como nas outras edições que foi finalista, em 2020 e 21, o Palmeiras não chega em um excelente momento. Pelo contrário: a equipe de Abel Ferreira tropeçou tanto nas últimas rodadas do Brasileirão, que viu a liderança escapar na reta final exatamente para o Flamengo. Assim, o Verdão ficou mais longe do título nacional. No âmbito internacional, porém, a moral é alta. Ainda mais se levarmos em consideração que a última Libertadores conquistada pelo Alviverde foi exatamente contra equipe rubro-negra. O Palmeiras, aliás, teve a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, chegando à final após uma virada espetacular na semifinal contra a LDU (EQU). Depois de perder por 3 a 0 na ida, em Quito, o Alviverde imponente fez excelente uso da mística frase de que “90 minutos é muito tempo no Allianz Parque”, goleando por 4 a 0 e garantindo a maior remontada de uma semifinal de Libertadores. O técnico Abel Ferreira, no entanto, terá três desfalques. O goleiro Weverton segue fora por lesão no pulso direito, enquanto o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho estão fora da temporada. Dessa forma, o técnico português faz mistério acerca da escalação. Existe a possibilidade do treinador escalar o Palmeiras com quatro ou três defensores. Como chega o Flamengo Pelo lado do Flamengo, o clima é de otimismo. Afinal, na última terça-feira (25/11), já com torcedores em Lima, empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, fora de casa, se aproximando do título brasileiro após o tropeço do Palmeiras diante do Grêmio (derrota por 3 a 2).

Diferente do Verdão, a equipe de Filipe Luís passou em segundo lugar no seu grupo, decidindo a vaga fora de casa em todos os mata-matas. Na semifinal, a vítima foi o Racing (ARG), em jogo histórico na Argentina. O Fla passou a última meia hora com um a menos graças à expulsão de Gonzalo Plata, mas conseguiu segurar o 0 a 0, avançando pela vitória na ida, no Maracanã (1 a 0). Para a Glória Eterna, Filipinho não contará com o craque Pedro, com lesão muscular na coxa esquerda. O jogador, aliás, foi o único que não treinou com o restante dos companheiros nesta sexta-feira (28/11), véspera da final. Léo Ortiz, que era dúvida, participou das atividades e deve ir a jogo. Já Gonzalo Plata até treinou, mas cumprirá suspensão automática. O time que vencer será consagrado como o primeiro brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores, igualando-se aos argentinos do River Plate e Estudiantes. Para quem vai o troféu da principal competição da América do Sul?