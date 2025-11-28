Nonato destaca permanência em definitivo e volta de Ganso aos gramados: “Respira Fluminense”

Volante agradece confiança do Tricolor, que exerceu a opção de compra junto ao Santos, e analisa grande atuação na goleada sobre o São Paulo / Crédito: Jogada 10

O Fluminense passeou em campo e goleou o São Paulo por 6 a 0, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, com o resultado, a equipe carioca garantiu a vaga na próxima edição da Libertadores, pelo menos nos playoffs antes da fase de grupos. Na zona mista, Nonato dedicou seu gol relâmpago ao seu tio, que morreu há algumas semanas, e falou sobre o retorno de Paulo Henrique Ganso aos gramados. “Isso é inédito na minha carreira (gol assim que entrou). Não me lembro disso ter acontecido. um momento especial. Na emoção do momento, n hora, não pude falar, mas hoje meu tio faria aniversário e ele faleceu há algumas semanas. Queria deixar aqui minha homenagem a ele, que é uma pessoa muito especial que ajudou a me criar. Momento especial de estar aqui com minha família vivendo este momento”, explicou.

“Desde que cheguei aqui, sempre disse. É um lugar que sempre estive à vontade, muito bem. Os melhores anos da minha carreira talvez foram aqui. No futebol, a gente só acredita quando está tudo certo e estou muito feliz pela confiança e tento retribuir em campo e nos treinamentos. Espero que seja uma ótima etapa da minha carreira”, sobre a permanência em definitivo no clube”, acrescentou. “Foi muito legal viver esse momento de perto. Ver o carinho que a torcida tem por ele (Paulo Henrique Ganso), é um ídolo do clube. Eu o conheço já tem um tempo e sei o quanto ele vive e respira Fluminense. Tem o carinho do elenco e vê-lo voltar depois de um bom tempo fora, sendo ovacionado, é bacana e ficamos felizes e orgulhosos”, completou. Busca por vaga direta e expectativa pela Copa do Brasil A partir de agora, o Fluminense terá dois jogos para tentar a vaga direta na fase de grupos: contra Grêmio e Bahia. No momento, apenas o G5 garante vaga, mas caso o Cruzeiro vença a Copa do Brasil, o sexto também terá a chance de ficar com a classificação direta. Atualmente, os comandados do técnico Zubeldía somam 58 pontos, em quinto, porém com um jogo a mais do que Botafogo e Bahia.