Neymar admite situação delicada, mas respalda decisão em conjunto para jogar

Na saída para o intervalo, o jogador não escondeu que sua situação, com a lesão no menisco do joelho esquerdo, não está boa. Entretanto, Neymar reforçou que não irá prejudicar a sua carreira e apenas algumas pessoas deviam saber sobre a sua situação.

Depois de uma semana com muitas reviravoltas e cenários diferentes, Neymar começou a partida contra o Sport e marcou pelo Santos. Na noite desta sexta-feira (28), o craque abriu o marcador na Vila Belmiro, em uma partida crucial na briga do Peixe contra o rebaixamento.

“Sendo sincero, não está tudo bem! Mas as pessoas que precisam saber são os médicos, eu e meu estafe. São essas pessoas que têm que saber o que aconteceu. Não vou prejudicar minha carreira, o que vou é fazer o melhor para mim. É isso que tenho para falar”, afirmou em entrevista ao SporTV.

O craque também aproveitou para desabafar contra a imprensa. Neymar disse que ficou muito chateado com algumas coisas que ele considerou como “baboseiras”. Além disso, o jogador destacou que não passou por cima dos médicos e que a decisão de jogar aconteceu em conjunto.

“Inventam muitas coisas. Fico triste e chateado. Sou um ser humano e nenhum ser merece escutar as baboseiras que escutei. Vocês, que noticiam as coisas, têm que tomar muito cuidado. (A inverdade) É muito prejudicial à mente do ser humano. Essas decisões (se vou jogar ou não) são internas. Não passei por cima dos médicos, foi uma decisão em conjunto. Quem tinha que tomar era eu”, pontuou.