Nacional x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Nacional e Benfica se enfrentam neste sábado (29), às 15h (de Brasília), no Estádio da Madeira, no Funchal, pela 12ª rodada do Campeonato Português. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Goleiro revela que jogou de graça em seu primeiro ano de Barcelona após desistir de aposentadoria Como chega o Nacional O Nacional faz uma campanha irregular no Campeonato Português e está somente na 10ª posição, com 12 pontos. Além disso, o Nacional precisa superar a derrota por 4 a 2 para o Braga, que custou a eliminação na Taça de Portugal. Para o duelo contra o Benfica, o técnico Tiago Margarido não poderá contar com Ivanildo Fernandes, Ulísses Rocha e Pablo Ruan, lesionados. No entanto, o treinador confirmou que Witi está recuperado de lesão e “vai para o jogo”.

Como chega o Benfica Por outro lado, o Benfica é o terceiro colocado do Campeonato Português, com 25 pontos, seis atrás do líder Porto, e vive um momento positivo na temporada. Isto porque, no meio da semana, o clube de Lisboa venceu o Ajax por 2 a 0 em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Champions, e se recuperou na competição europeia. Além disso, o time comandado pelo técnico José Mourinho já vinha de uma vitória sobre o Atlético Clube de Portugal, da terceira divisão, que garantiu a classificação na Taça de Portugal. Para o duelo fora de casa, o volante Richard Ríos, ex-Palmeiras, vai cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e será desfalque na equipe. Assim, Fredrik Aursnes pode formar uma dupla com Enzo Barrenechea no meio-campo. Por fim, Dodi Lukebakio, Alexander Bah e Bruma seguem no departamento médico do clube.