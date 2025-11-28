Muito em jogo e rivalidade de sobra na final da Libertadores

Palmeiras e Flamengo fazem o jogo mais aguardado de 2025; campeão terá a honra de ser o primeiro brasileiro a conquistar o tetra no continente

O momento atual do Rubro-Negro é superior. Os comandados de Filipe Luís estão com a mão na taça do Brasileiro. Conseguiram abrir vantagem justamente sobre a equipe de Abel Ferreira nas últimas rodadas e precisam de uma simples vitória sobre o Ceará, no Maracanã, na próxima quarta-feira, para erguer a taça.

Palmeiras e Flamengo fazem neste sábado (29/11) o jogo mais aguardado da temporada no futebol nacional. A decisão da Libertadores da América, em Lima, no Peru, coloca frente a frente os dois clubes mais poderosos do país nos últimos anos e que, em 2021, também jogaram a final da principal competição do continente, com os paulistas levando a melhor na prorrogação.

Sem vencer há cinco jogos no Brasileiro, o Palmeiras tinha vantagem, mas viu o título nacional escorrer entre os dedos. Agora, vê na final da Libertadores a grande chance de dar a volta por cima numa temporada sem conquistas, algo inédito desde a chegada de Abel, em 2020.

Sem dúvida, a enorme rivalidade, acirrada nos últimos anos, torna a decisão em Lima imprevisível. O Flamengo entra com certo favoritismo, tem um elenco mais equilibrado e a empolgação por estar muito próximo do título brasileiro. No entanto, o Palmeiras cresce em momentos desfavoráveis e é um time muito difícil de ser batido.

O campeão da Libertadores terá a honra de ser o primeiro clube do país a conquistar o tetra no continente. Além disso, vai garantir classificação ao Intercontinental deste ano e, principalmente, ao Super Mundial de 2029. A Glória Eterna representa muito em alegria, prestígio, premiações e, claro, faturamento. Motivos não faltam para um grande jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.