Montenegro teme pelo futuro da SAF do Botafogo e dispara contra Textor: “Pegou dinheiro de agiota”Ex-presidente do clube demonstrou muita preocupação e afirma que está buscando mediar um acordo entre SAF e associativo
O ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, tem sido um mediador no imbróglio entre a SAF e o clube social, que nesta semana entrou na Justiça solicitando medidas protetivas. Em uma delas, o associativo conseguiu impedir que a SAF venda jogadores sem autorização prévia.
Montenegro, em entrevista ao “ge”, revelou que mediou um telefonema na última quinta-feira entre João Paulo Magalhães, presidente do clube, e o Thairo Arruda, CEO da SAF. O ex-dirigente está otimista sobre um acordo.
“A única coisa que eu fiz, e fiz isso ontem, foi ligar para o João Paulo e para o Thairo e botar os dois juntos para conversar. E eles vão chegar a um acordo na Justiça, em cima dessa decisão que o juiz teve, e vão chegar a um acordo o mais rápido possível. Talvez até o início da semana que vem ou hoje”, revelou Montenegro, que completou.
“O meu papel tem sido de pacificar. E esse episódio agora eu tenho certeza de que vou conseguir, mas podem ter outros episódios. Até esses caras se resolverem lá fora. O pessoal está perguntando quando isso vai terminar. Não sei. Depende da Justiça lá fora ou depende se um dia os sócios e a Ares, que é a maior credora, chegarão a algum acordo. Não depende da gente. O clube social é muito pequenininho nessa cadeia. A única coisa que ele pode fazer é o seguinte: “cara, deixa aqui o feijão com arroz para eu poder me alimentar”. A gente não pode fazer mais nada”.
Troca de farpas
Na última quinta, John Textor publicou no Instagram uma provocação para Montenegro. O americano exaltou a parceria com o ex-presidente Durcesio Mello, mas com vídeo engraxando os sapatos de Montenegro, com a seguinte mensagem: “Engraxei os sapatos errados”.
Montenegro afirmou estar preocupado com a situação financeira da SAF do Botafogo. O ex-dirigente revelou que a diretoria do clube social possui dificuldade em entender as contas do futebol.
“A gente não sabe, não vê números, ele não mostra, não quer mostrar. Uma auditoria foi feita e a gente não sabe de nada, o clube social não sabe de nada. Então, a gente ouve histórias bárbaras. De que está pegando dinheiro de agiota, pagando juros de 10% ao mês, cara. Para pagar folha. Isso está confirmado, aconteceu”.
John Textor negou que tenha pegado dinheiro com agiotas. Para Montenegro, Textor é um ídolo do Botafogo, no entanto tem tido atitudes erradas ultimamente.
“O Textor é uma pessoa fora de série em relação ao Botafogo. Ele se apaixonou. Mas ele está muito raivoso com a situação dele de ter perdido a aposta (no Lyon). Quem não acredita nele ou em algum milagre, ele fica com raiva. Ele não precisa ficar com raiva de ninguém. Ele é ídolo. Os botafoguenses, a começar por mim, admiram ele. Eu ia propor que ele fosse presidente eterno, de honra da SAF a vida toda. Ele tem que ter uma estátua. Esse cara fez tudo. O Botafogo faturava 130 milhões e hoje, fatura R$ 1,5 bilhões, mas não é possível você faturar isso e estar com tudo atrasado”.