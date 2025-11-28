Montenegro teme pelo futuro da SAF do Botafogo e dispara contra Textor: “Pegou dinheiro de agiota”

Ex-presidente do clube demonstrou muita preocupação e afirma que está buscando mediar um acordo entre SAF e associativo / Crédito: Jogada 10

O ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, tem sido um mediador no imbróglio entre a SAF e o clube social, que nesta semana entrou na Justiça solicitando medidas protetivas. Em uma delas, o associativo conseguiu impedir que a SAF venda jogadores sem autorização prévia. Montenegro, em entrevista ao “ge”, revelou que mediou um telefonema na última quinta-feira entre João Paulo Magalhães, presidente do clube, e o Thairo Arruda, CEO da SAF. O ex-dirigente está otimista sobre um acordo.

LEIA MAIS: Textor convoca diretores da Eagle para aparar arestas após medidas do Botafogo social “A única coisa que eu fiz, e fiz isso ontem, foi ligar para o João Paulo e para o Thairo e botar os dois juntos para conversar. E eles vão chegar a um acordo na Justiça, em cima dessa decisão que o juiz teve, e vão chegar a um acordo o mais rápido possível. Talvez até o início da semana que vem ou hoje”, revelou Montenegro, que completou. “O meu papel tem sido de pacificar. E esse episódio agora eu tenho certeza de que vou conseguir, mas podem ter outros episódios. Até esses caras se resolverem lá fora. O pessoal está perguntando quando isso vai terminar. Não sei. Depende da Justiça lá fora ou depende se um dia os sócios e a Ares, que é a maior credora, chegarão a algum acordo. Não depende da gente. O clube social é muito pequenininho nessa cadeia. A única coisa que ele pode fazer é o seguinte: “cara, deixa aqui o feijão com arroz para eu poder me alimentar”. A gente não pode fazer mais nada”. Troca de farpas Na última quinta, John Textor publicou no Instagram uma provocação para Montenegro. O americano exaltou a parceria com o ex-presidente Durcesio Mello, mas com vídeo engraxando os sapatos de Montenegro, com a seguinte mensagem: “Engraxei os sapatos errados”.

Montenegro afirmou estar preocupado com a situação financeira da SAF do Botafogo. O ex-dirigente revelou que a diretoria do clube social possui dificuldade em entender as contas do futebol. “A gente não sabe, não vê números, ele não mostra, não quer mostrar. Uma auditoria foi feita e a gente não sabe de nada, o clube social não sabe de nada. Então, a gente ouve histórias bárbaras. De que está pegando dinheiro de agiota, pagando juros de 10% ao mês, cara. Para pagar folha. Isso está confirmado, aconteceu”. John Textor negou que tenha pegado dinheiro com agiotas. Para Montenegro, Textor é um ídolo do Botafogo, no entanto tem tido atitudes erradas ultimamente.