Monaco x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragem

Monaco x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragemPSG tenta se isolar ainda mais na liderança da Ligue 1 diante de arquirrival, que ainda não conseguiu se encontrar na atual temporada
Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain volta a campo, neste sábado (29), contra o Monaco, às 13h (de Brasília), pela 14ª rodada, no Stade Louis II, em Beausoleil. Assim, os comandados do técnico Luis Enrique chegam com moral depois do triunfo por 5 a 3 sobre o Tottenham pela Champions League.
Nesse sentido, o duelo coloca arquirrivais em momentos totalmente distintos. Afinal, os donos da casa ainda não conseguiram se encontrar na temporada e precisam retomar o caminho das vitórias. Já os visitantes tentam disparar na liderança e aumentar a distância para os adversários ainda no primeiro turno.
Onde assistir
O confronto deste sábado (29) terá a transmissão da CazéTV (Youtube).
Como chega o Monaco
Atualmente, os donos da casa ocupam a oitava colocação, com 20 pontos, a três do G4 da Ligue 1. Nesse sentido, a equipe francesa busca se recuperar, visto que tropeçou durante a semana ao empatar por 2 a 2 com o Pafos, no Chipre, pela Champions League. Além disso, perdeu para Rennes e Lens, ambos por 4 a 1 pelo Campeonato Francês.
Além disso, para o confronto, o técnico Sébastien Pocognoli não poderá contar com os lesionados Lamine Camara, Christian Mawissa e Eric Dier. Thilo Kehrer, suspenso, é outro desfalque importante na montagem da equipe.
Como chega o Paris Saint-Germain
Isolado na liderança, com 30 pontos, o PSG conta com um super ataque, que já estufou a rede em 27 oportunidades e a melhor defesa da competição, ao lado do Lens, com onze tentos sofridos até aqui.
O treinador não terá Désiré Doué (estiramento na coxa) e o lateral-direito Hakimi (tornozelo), ambos lesionados. Por fim, o atacante Dembélé, atual vencedor da Bola de Ouro, sentiu dores na panturrilha e segue como dúvida.
MONACO x PSG
14ª rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês)
Data-Hora: 29/11/2025, sábado, 13h (de Brasília)
Local: Stade Louis II, em Beausoleil. (FRA)
MONACO: Hrádechý; Teze, Salisu, Kehrer; Diatta, Camara, Coulibaly, Ouattara; Ansu Fati, Akliouche e Balogun.Técnico: Sebastien Pocognoli.
PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Mayulu; Kang-in, Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.
Árbitro: Clément Turpin