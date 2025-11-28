Milan x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Milan x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragemRossonero segue na caça à líder Roma, enquanto visitantes tentam reagir e encostar no pelotão de frente do Campeonato Italiano
Na sequência do Campeonato Italiano, o Milan segue na caça à líder Roma e volta a campo neste sábado (29). Afinal, a equipe rossonera mede forças com a Lazio, às 16h45 (de Brasília), no San Siro, pela 13ª rodada.
Os visitantes, no momento, somam 18 pontos e ocupam a oitava colocação. Nas rodadas anteriores, o Biancocelesti bateu o Lecce por 2 a 0 e perderam pelo mesmo placar para a Inter de Milão, fora de casa. Os donos da casa, por sua vez, têm 25, dois atrás da atual líder, e vencerem sua maior rival, a Internazionale na rodada anterior, por 1 a 0.
Onde assistir
O confronto deste sábado (29) terá a transmissão da ESPN 4 (TV por assinatura) e da Disney+ (serviço de streaming).
Como chega o Milan
O time rossonero vive uma grande fase, visto que venceu três e empatou duas das últimas cinco partidas. No entanto, o técnico Massimiliano Allegri não poderá contar com algumas peças importantes em seu esquema tático.
Dessa forma, entre eles, estão Santiago Giménez, que contundiu o tornozelo e Zachary Athekame. com uma lesão muscular. Pulisic, artilheiro do time na temporada, é dúvida para o confronto com a Lazio.
Como chega a Lazio
No momento, a equipe da capital italiana enfrenta um momento de instabilidade na temporada, com oscilação e tropeços. Assim, o time venceu apenas duas das últimas cinco partidas, com dois empates e uma derrota.
Por fim, o técnico não poderá contar com Danilo Cataldi, que sofreu uma lesão de baixo grau no gastrocnêmio direito. De acordo com o clube italiano, o atleta já iniciou o protocolo de recuperação e será reavaliado nos próximos dias. Além dele, Matteo Cancellieri também está fora de combate, lesionado.
MILAN x LAZIO
Campeonato Italiano 2025/26 – 13ª rodada
Data-Hora: 29/11/2025, sábado, 16h45 (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Loftus-Cheek e Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri
LAZIO: Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila e Pellegrini; Toma Bacis, Vecino, Guendouzi; Isaksen, Boulaye Dia e Mattias Zaccagni. Técnico: Maurizio Sarri
Árbitro: Giuseppe Collu (ITA)