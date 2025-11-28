Milan x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

Rossonero segue na caça à líder Roma, enquanto visitantes tentam reagir e encostar no pelotão de frente do Campeonato Italiano / Crédito: Jogada 10

Na sequência do Campeonato Italiano, o Milan segue na caça à líder Roma e volta a campo neste sábado (29). Afinal, a equipe rossonera mede forças com a Lazio, às 16h45 (de Brasília), no San Siro, pela 13ª rodada. Os visitantes, no momento, somam 18 pontos e ocupam a oitava colocação. Nas rodadas anteriores, o Biancocelesti bateu o Lecce por 2 a 0 e perderam pelo mesmo placar para a Inter de Milão, fora de casa. Os donos da casa, por sua vez, têm 25, dois atrás da atual líder, e vencerem sua maior rival, a Internazionale na rodada anterior, por 1 a 0.

Onde assistir O confronto deste sábado (29) terá a transmissão da ESPN 4 (TV por assinatura) e da Disney+ (serviço de streaming). Como chega o Milan O time rossonero vive uma grande fase, visto que venceu três e empatou duas das últimas cinco partidas. No entanto, o técnico Massimiliano Allegri não poderá contar com algumas peças importantes em seu esquema tático. Dessa forma, entre eles, estão Santiago Giménez, que contundiu o tornozelo e Zachary Athekame. com uma lesão muscular. Pulisic, artilheiro do time na temporada, é dúvida para o confronto com a Lazio.