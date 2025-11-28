Michel Elias revela bastidores sobre presidência do Brasil na Nations da Kings League

Presidente do Funkbol diz que Cris Guedes adiantou possível formato coletivo de liderança para a Seleção para a Kings World Cup Nations

Cris Guedes, que venceu tanto a Kings League Brasil quanto a Kings Cup Brasil, é nome certo entre os representantes do país. Mas, os outos nomes ainda não foram definidos.

A discussão sobre quem comandará a Seleção Brasileira na Kings World Cup Nations , a Copa do Mundo da Kings League, ganhou novos contornos após declarações de Michel Elias em uma live recente. O presidente do Funkbol contou que conversou pessoalmente com Cris Guedes, presidente da Furia sobre a formação da cúpula brasileira no torneio internacional.

Na primeira Copa do Mundo da Kings League, disputada em janeiro de 2025, Cris Guedes formou um trio de presidentes ao lado de Allan, o Estagiário, e de Gaulês, representante da G3X.

“Eu me encontrei com o Cris Guedes no evento que teve agora, e aí a gente trocou uma ideia. Perguntei pra ele, falei, irmão, como é que é? Como é que vai funcionar? Presidente da Seleção Brasileira é só você. Você que pode escolher quem vai estar com você. Porque eu lembro que teve uma que foi Cris Guedes, Estagiário e Gaulês. Nessa eu falei, você vai chamar alguém?”, relatou.

“Sabe o que ele falou pra mim? A informação que nem sei se podia estar falando aqui. Vou até botar o celular no modo avião. Ele falou que todos os presidentes vão ser presidentes da Seleção Brasileira. Tá todo mundo convidado pra ficar na cabine, revezando e fazendo a resenha. Aliás, até pra bater o pênalti vai ter uma lista de presidentes”, completou Michel Elias.

Kings League Brasil tem 20 presidentes

Contudo, vale lembrar que na Kings League Brasil, existem 10 times e um total de 20 presidentes. Assim, não se sabe se teremos um grupo formado como na última Nations ou se existirá um revezamento durante as partidas do Brasil, com Cris Guedes sendo peça central.