Manchester City x Leeds: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 13ª rodada da Premier League 2025/26
City e Leeds se enfrentam neste sábado (29), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 13ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, e os donos da casa chegam pressionados pela vitória.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester City

O City atravessa um momento ruim na temporada, vem de duas derrotas seguidas e ainda não venceu desde a volta da Data Fifa. Dessa maneira, o time chega pressionado por uma vitória e precisa se recuperar na Premier League para seguir na caça ao líder Arsenal.

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola caiu para a terceira posição, com 22 pontos, após a derrota para o Newcastle por 2 a 1, fora de casa, na rodada passada, e viu o Arsenal abrir sete pontos de vantagem no topo da tabela. O Chelsea, vice-líder, tem 23.

Além do revés fora de casa na Premier League, o City também perdeu para o Leverkusen no meio de semana, pela quinta rodada da fase de liga da Champions. No entanto, a equipe entrou em campo com um time completamente reserva e volta a ter força máxima no Campeonato Inglês.

A boa notícia é que Erling Haaland, artilheiro da Premier League com 14 gols em 12 jogos, está confirmado para o duelo no Etihad Stadium.

Como chega o Leeds

Por outro lado, o Leeds, recém-promovido à elite do futebol inglês, vive um momento delicado. O time luta contra um novo rebaixamento e abre a zona de degola com 11 pontos, acima somente de Burnley (10) e Wolverhampton (dois).

Para o duelo em Manchester, o técnico Daniel Farke não poderá contar com Anton Stach, que cumpre protocolo de concussão, que será a baixa de última hora na equipe.

MANCHESTER CITY X LEEDS

13ª rodada da Premier League
Data e horário: sábado, 29/11/2025, às 12h (de Brasília).
Local: Etihad Stadium, em Manchester.
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Nico González, Bernardo Silva e Foden; Cherki, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.
LEEDS: Lucas Perri; Bogle, Rodon, Struijk e Gudmundsson; Ampadu, Tanaja e Longstaff; Aaronson, Nmecha e Okafor. Técnico: Daniel Farke.
Árbitro: Peter Bankes.
Auxiliares: Edward Smart e Blake Antrobus.
VAR: Robert Jones.

