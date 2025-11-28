Manchester City x Leeds: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 13ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

City e Leeds se enfrentam neste sábado (29), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 13ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, e os donos da casa chegam pressionados pela vitória. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O City atravessa um momento ruim na temporada, vem de duas derrotas seguidas e ainda não venceu desde a volta da Data Fifa. Dessa maneira, o time chega pressionado por uma vitória e precisa se recuperar na Premier League para seguir na caça ao líder Arsenal. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola caiu para a terceira posição, com 22 pontos, após a derrota para o Newcastle por 2 a 1, fora de casa, na rodada passada, e viu o Arsenal abrir sete pontos de vantagem no topo da tabela. O Chelsea, vice-líder, tem 23. Além do revés fora de casa na Premier League, o City também perdeu para o Leverkusen no meio de semana, pela quinta rodada da fase de liga da Champions. No entanto, a equipe entrou em campo com um time completamente reserva e volta a ter força máxima no Campeonato Inglês. A boa notícia é que Erling Haaland, artilheiro da Premier League com 14 gols em 12 jogos, está confirmado para o duelo no Etihad Stadium.

A boa notícia é que Erling Haaland, artilheiro da Premier League com 14 gols em 12 jogos, está confirmado para o duelo no Etihad Stadium. Como chega o Leeds Por outro lado, o Leeds, recém-promovido à elite do futebol inglês, vive um momento delicado. O time luta contra um novo rebaixamento e abre a zona de degola com 11 pontos, acima somente de Burnley (10) e Wolverhampton (dois). Para o duelo em Manchester, o técnico Daniel Farke não poderá contar com Anton Stach, que cumpre protocolo de concussão, que será a baixa de última hora na equipe.