Leonardo Jardim tem a volta de lateral e dúvida para o lugar de Romero no Cruzeiro

Volante argentino cumpre suspensão e não enfrenta o Ceará neste sábado, às 21h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro encerrou sua preparação para enfrentar o Ceará neste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Castelão, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim não poderá contar com o volante Lucas Romero, suspenso, e tem dúvida sobre o seu substituto. Por outro lado, o lateral-direito Fagner voltou a ser relacionado.

Matheus Henrique, Walace e Ryan Guilherme são os favoritos para assumir o lugar do volante argentino. Eduardo e Japa correm por fora e também são opções para iniciar a partida.

Cruzeiro pode ter time alternativo na última rodada do Brasileiro

Faltando três rodadas para o fim do Brasileirão, Leonardo Jardim admitiu que deve mandar o que tem de melhor contra Ceará e Botafogo. Na última partida da competição, diante do Santos, a tendência é poupar os titulares. Afinal, três dias depois, o Cruzeiro enfrenta o Corinthians, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

A Raposa treinou nesta sexta-feira e viajou para Fortaleza com Fagner. O lateral está recuperado de fratura na fíbula da perna direita sofrida no fim de agosto.

Assim, o Cruzeiro deve ir a campo com a seguinte formação: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique (Walace) e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge.