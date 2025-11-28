Léo Pereira, sobre final da Libertadores: “Preparados para qualquer cenário”Zagueiro do Flamengo também comenta sobre vice-campeonato de 2021 diante do Palmeiras: "Devemos para nós mesmos"
Destaque na defesa do Flamengo em 2025, Léo Pereira concedeu entrevista coletiva nesta sexta (28), véspera da final da Libertadores, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O zagueiro destacou a força do elenco rubro-negro e afirmou que equipe está preparada para qualquer cenário.
“Para mim, o jogo passa muito por acreditar e nós acreditamos muito no plano de jogo que o Felipe nos colocou desde quando assumiu. A gente chega muito forte numa consistência muito forte durante a temporada. Estamos preparado para qualquer cenário, eu acho que isso fala muito sobre o mental da equipe, sobre a consistência, eu acho que são esses dois fatores que são importantes, além do tático, do físico e do técnico”, destacou.
Léo Pereira também projetou a decisão contra o Palmeiras, rival que venceu a decisão continental entre os clubes em 2021. O camisa 4 revelou o sentimento do grupo.
“O Palmeiras não deve nada a nós, nos devemos a nós mesmo pelo que estamos plantando desde o início da temporada, com objetivos claro de chegar em finais e disputar títulos. O Flamengo nos da suporte para alcançá-los. Devemos para nós mesmos, o grupo está leve. A consistência fala pelo clima dos jogadores e comissão. Entrar tranquilo, com aquela ansiedade, mas sabendo do que devemos fazer”, respondeu.
Parceria
Além disso, Léo Pereira ainda também falou sobre o seu parceiro de zaga para final da Libertadores. Afinal, Léo Ortiz não entra em campo há um mês por uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Com isso, Danilo pode herdar a vaga.
“São dois jogadores de alto nível. Para mim, não tem muita diferença. Quem estiver em campo dará o melhor pelo Flamengo. Tive mais partidas com o Léo, mas tive muitos jogos com o Danilo que foram bom. Por isso temos o plantel que temos, qualificado, que dará conta do recado”, projetou Léo Pereira.
Por fim, Palmeiras e Flamengo farão a sétima final brasileira da história da Libertadores, reeditando a decisão de 2021. Naquela ocasião, o Verdão levou a melhor em Montevidéu, no Uruguai. Aquela decisão ficou marcada pelo erro de Andreas Pereira no gol do título de Deyverson.
