Léo Pereira, sobre final da Libertadores: “Preparados para qualquer cenário”

Zagueiro do Flamengo também comenta sobre vice-campeonato de 2021 diante do Palmeiras: "Devemos para nós mesmos"

“Para mim, o jogo passa muito por acreditar e nós acreditamos muito no plano de jogo que o Felipe nos colocou desde quando assumiu. A gente chega muito forte numa consistência muito forte durante a temporada. Estamos preparado para qualquer cenário, eu acho que isso fala muito sobre o mental da equipe, sobre a consistência, eu acho que são esses dois fatores que são importantes, além do tático, do físico e do técnico”, destacou.

Destaque na defesa do Flamengo em 2025, Léo Pereira concedeu entrevista coletiva nesta sexta (28), véspera da final da Libertadores, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O zagueiro destacou a força do elenco rubro-negro e afirmou que equipe está preparada para qualquer cenário.

Léo Pereira também projetou a decisão contra o Palmeiras, rival que venceu a decisão continental entre os clubes em 2021. O camisa 4 revelou o sentimento do grupo.

“O Palmeiras não deve nada a nós, nos devemos a nós mesmo pelo que estamos plantando desde o início da temporada, com objetivos claro de chegar em finais e disputar títulos. O Flamengo nos da suporte para alcançá-los. Devemos para nós mesmos, o grupo está leve. A consistência fala pelo clima dos jogadores e comissão. Entrar tranquilo, com aquela ansiedade, mas sabendo do que devemos fazer”, respondeu.

Além disso, Léo Pereira ainda também falou sobre o seu parceiro de zaga para final da Libertadores. Afinal, Léo Ortiz não entra em campo há um mês por uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Com isso, Danilo pode herdar a vaga.

“São dois jogadores de alto nível. Para mim, não tem muita diferença. Quem estiver em campo dará o melhor pelo Flamengo. Tive mais partidas com o Léo, mas tive muitos jogos com o Danilo que foram bom. Por isso temos o plantel que temos, qualificado, que dará conta do recado”, projetou Léo Pereira.