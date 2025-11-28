Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventude x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Na penúltima colocação, time do Rio Grande do Sul precisa vencer o Tricolor para garantir sobrevida na Série A do Brasileiro
Juventude e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (28), no Estádio Alfredo Jaconi, pela rodada 36 desta edição do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h, na Serra Gaúcha. Os gaúchos ocupam a penúltima posição, com 33 pontos. Os soteropolitanos estão com 56, em sexto lugar.

A Voz do Esporte, contudo, inicia o trabalho mais cedo, ao vivo, às 17h30. Christian Rafael narra. Cleiton Santos comenta. Raphael Almeida reporta os detalhes do embate.

