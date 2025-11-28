Juventude empata em casa com o Bahia. Rebaixamento é iminente

Juventude empata em casa com o Bahia. Rebaixamento é iminenteApesar de pressionar e merecer a vitória, time gaúcho fica no 1 a 1 com o Bahia e não larga o penúltimo lugar do Brasileirão
Juventude e Bahia ficaram no empate, em 1 a 1, pela 36ª rodada do Brasileirão, nesta sexta-feira (28/11). O jogo no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, começou com os visitantes saindo na frente com um belo gol de Ademir. Porém, ainda no primeiro tempo, Gabriel Taliari empatou para o Juventude. O time gaúcho ainda lamentou um gol de bicicleta de Marcos Paulo, que foi anulado por impedimento. Além disso, o time da casa pressionou muito, mas parou nas defesas do goleiro Ronaldo.
Este empate foi péssimo para o Juventude. O time foi a 34 pontos. Assim, dependendo dos resultados de Santos e Vitória nesta rodada, já poderá ser rebaixado por antecipação. Para o Bahia, também não foi bom. Caso vencesse, assumiria o quinto lugar e entraria na zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores (G5). Somando um ponto, foi a 57 pontos, em sétimo lugar, na zona da pré-Libertadores.
Bahia sai na frente e Juventude empata
O Bahia começou propondo o jogo e com muito mais posse de bola do que o Juventude, mas sem oferecer grande perigo. Contudo, foi quando o time gaúcho estava no ataque que os baianos, em um contra-ataque, chegaram ao primeiro gol, aos 20 minutos. Everton Ribeiro lançou William José, que deu para Ademir avançar pela direita. O atacante cortou para o meio, passou por um marcador e chutou de fora da área, no canto direito de Jandrei, para fazer 1 a 0.
Só que a vantagem do Bahia durou pouco tempo. Aos 27, após um cruzamento da esquerda de Marcelo Hermes, a zaga falhou, dando a chance para Gabriel Taliari girar e bater no contrapé de Ronaldo, empatando o jogo. Daí até o fim do primeiro tempo, o jogo ficou mais a favor do Juventude, que quase virou em um chute de Bilu, que obrigou Ronaldo a fazer uma grande defesa.
Ronaldo salva os baianos
No segundo tempo, o Bahia voltou melhor, mas, aos poucos, o Juventude passou a se organizar melhor na criação e lamentou muito o que aconteceu aos 20 minutos. Após confusão na área, o lateral Marcos Paulo fez um gol de bicicleta sensacional. Um dos lances mais belos do Brasileiro. Mas o VAR anulou por impedimento no início da jogada. O jogador, a torcida e o futebol lamentaram muito o lance mais bonito do jogo não valer nada. Mas este lance acordou o Juventude, que precisava vencer, se lançou ao ataque e teve oportunidade de outro gol em finalização de Banguela, para grande defesa de Ronaldo. E uma de Enio, para fora.
JUVENTUDE X BAHIA
Brasileirão – 36ª rodada
Data: 28/11/2025
Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)
Gols: Ademir, 20’/1ºT (0-1); Taliari, 27’/1ºT (1-1)
JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo (Ewerthon, 24’/2ºT), Rodrigo Sam, Luan Freitas (Enio, 39’/2ºT) e Marcos Paulo; Caíque (Jadson, 39’/2ºT), Mandaca, Nenê (Matheus Babi, 24’/2ºT) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Edison Negueba, 7’/2ºT) e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre, 25’/2ºT), Jean Lucas (Rodrigo Nestor, Intervalo) e Everton Ribeiro (Erick, 13’/2ºT); Ademir, Erick Pulga (Tiago, 25’/2ºT) e Willian José (Cauly, 40’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Rodrigo Sam (JUV); Jean Lucas, Acevedo, Gabriel Xavier (BAH)